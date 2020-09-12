19名美跨黨派議員致信迪斯尼 質詢《花木蘭》製作與新疆當局合作

美國國會19名兩黨參、眾兩院議員9月11日發表聯名公開信，致函迪士尼總裁查佩克（Bob Chapek），要求迪士尼解釋該公司在拍攝製作《花木蘭》電影時與新疆“安全和宣傳機構”之間的合作關係。公開信還對迪士尼提出10大疑問，包括質問該公司為何明知新疆當局涉嫌壓迫少數民族，仍選擇在當地取景等。

廣告 繼續瀏覽後續

據美國國會及行政當局中國委員會（CECC）當日發表的聲明顯示，這些議員們在公開信中向查佩克表示，“我們此番致信是就迪斯尼公司與新疆維吾爾自治區的部分安全和宣傳機構在《花木蘭》電影製作中的合作提出質詢”。聲明稱，“迪士尼顯然與中華人民共和國官員合作，而這些官員是犯下暴行或掩蓋犯罪事實的最大責任者，這樣的情況令人深感不安。”聲明還提到，電影《花木蘭》片尾鳴謝名單中出現新疆維吾爾自治區委員會宣傳部以及吐魯番公安局，而美國商務部下屬的工業暨安全局（BIS）在2019年10月已將吐魯番公安局納入違反“美國外交政策利益”的中國實體名單中，原因是吐魯番公安局涉嫌侵犯和踐踏新疆維吾爾等穆斯林少數民族的人權。

聲明指出，在《花木蘭》開拍前已有公開信息揭示關押維族人的大規模拘禁營的存在。信中還稱，截至2018年7月1日，美國、澳大利亞、英國和香港的主流媒體都已對北京在新疆自治區將數十萬，甚至超過一百萬的維吾爾人等穆斯林少數民族關押進行了報道。信中強調，該電影決定將部內影片在新疆拍攝並與當地的安全和宣傳部門合作的行為，給予了這些犯下或被定性為“種族滅絕”犯罪者默認的合法性。

信中呼籲迪士尼詳細說明在拍攝期間與新疆維吾爾自治區委員會宣傳部及吐魯番公安局合作的詳細細節，解釋迪士尼為何決定要在新疆拍攝部分場景，中國共產黨是否參與拍攝及干涉電影製作，拍攝時是否與新疆生產建設兵團合作，是否使用了維族或其他少數名族作為勞動力等10項疑問。公開信最後寫道，“迪士尼公司的網站指出，‘我們相信社會責任是一項長期投資，可以促進我們的運營並增進市場上的競爭力，加強風險管理，同時能吸引人才，維護我們的聲譽。’我們希望充分了解貴公司在中國展開的活動中如何實踐這項承諾。”

這19位參與聯署的美國國會議員中，其中包括日前被中國以插手香港事務為由制裁的共和黨聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）、共和黨聯邦參議員圖米（Pat Toomey）、克魯茲（Ted Cruz）、魯比奧（Marco Rubio）等人，另外參與署名的還有民主黨籍聯邦參議員梅嫩德斯（Bob Menendez）、CECC主席暨眾議院議員麥克高文（James McGovern）等。儘管尚未有消息顯示，迪斯尼對來自國會的這一壓力進行回應。但此前有報道指，迪士尼首席財務官麥卡錫（Christine McCarthy）10日在出現美國銀行活動期間表示，“《花木蘭》主要在新西蘭拍攝。為了精準呈現電影講述的這段歷史時期里中國的特殊地理風貌，我們在中國的20個不同地點取景。”

麥卡錫稱，在中國拍攝時需要取得政府宣傳部門的許可是“常識”，而“在電影片尾鳴謝國家及地方政府允許拍攝”是“常規做法”。她表示，迪士尼在致謝名單中對中國及新西蘭等提供拍攝場景的地點都表示感謝。面對來自各方的批評和抵制聲音，她回應指，“但這給我們引起了許多問題”。麥卡錫並未進一步闡明迪士尼遭遇了哪些問題。此外，中國上映首日《花木蘭》獲得票房5540萬元，成為今年首日成績第二的進口電影。該片投資超過2億美元。