巴拉圭：失踪的前副总统是遭劫持？

南美国家巴拉圭前副总统丹尼斯·桑切斯（Oscar Denis SANCHEZ）自周三（2020年9月9日）在与巴西接壤的边境地区失踪至今。当局认为，它已遭游击队劫持。巴拉圭总统请求美国和拉美其它国家帮助寻人。

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据本台RFI法广周六（2020年9月12日）的法文报道，巴拉圭前副总统桑切斯的皮卡车（Pick-up）被发现，遗弃在通往其牧场的道路边，车门开着。据当局的说法，车内发现巴拉圭人民军游击队EPP的传单。

与现年74岁的桑切斯同时失踪的，还有他的一名私人秘书。他的家人录制了录像，向涉嫌劫持者解释他患有糖尿病和高血压，并通报了一份每天都需要吃的药物清单。

本台法文报道提到，这zhi游击队在巴拉圭贫困地区已活动了十多年，涉嫌绑架过十多人，并杀害了五十多人。巴拉圭与巴西交接的边境地区，长期受毒品交易和走私活动困扰。

巴拉圭向国际求助

巴拉圭现总统马里奥·贝尼特斯(Mario BENITEZ)现已就此和巴西总统进行了商讨，他向美国与哥伦比亚寻求帮助。一架总统专机已飞往波哥大迎接哥伦比亚警方的专家。据巴拉圭媒体透露，哥伦比亚是最近几年里给巴拉圭提供帮助最多的国家，主要是为了与武装团体做斗争。

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