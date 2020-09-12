阿富汗：多哈和谈开幕 民众分歧依旧

阿富汗和平对话在卡塔尔首都多哈拉开帷幕。谈判桌前有塔利班代表，阿富汗政府官员与公民社会的成员。这一对话的目标是要结束阿富汗历时19年的冲突。在喀布尔，民众在希望与恐惧中莫衷一是，阿富汗妇女忐忑不安。

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据本台RFI法广记者Sonia.G周六（2020年9月12日）发自喀布尔报道，作为接受出席当天在多哈开幕的阿富汗和谈的前提条件，塔利班要求释放5000名被政府囚禁的战斗人员，其中400人被认为最危险和最激进，包括卷入杀害法国公民和澳大利亚公民的六人。

各方都意识到，本次和谈如同一场强硬的较量。阿富汗政府继续为支持和平做努力。一名建筑工在采访中表示，人们已经厌倦了战争。

阿富汗女性忐忑不安

在多哈，面对塔利班的谈判一方有四名女性。女大学生K认为，这不足以保证阿富汗过去二十年间在女权上所取得的进步。这名女大学生在采访中还表示，人们感到恐惧，人们感到害怕，人们对未来感到迷茫；她深信塔利班没有改变。

塔利班现在处于强势

本台RFI法广法文网周六刊出的另一篇法文报道指出，美国与塔利班二月份在多哈所达成的历史性协议，内容包括交换俘虏，用近5000名在狱中的塔利班战士交换1000名被俘虏的政府军士兵。阿富汗当局曾对此犹豫不决，但政府最终做出让步，最后一批400人都已获释。法国和澳大利亚对此提出过抗议，但美国认为合理。

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阿富汗当局呼吁停火

塔利班自从和美国达成协议后，就已处于强势，但阿富汗境内暴力继续。喀布尔当局的首席谈判代表在和谈一开始，首先呼吁人道停火，美国国务卿蓬佩奥则敦促各方不要错过和平契机。

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