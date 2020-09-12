巴拉圭：失蹤的前副總統是遭劫持？

南美國家巴拉圭前副總統丹尼斯·桑切斯（Oscar Denis SANCHEZ）自周三（2020年9月9日）在與巴西接壤的邊境地區失蹤至今。當局認為，它已遭游擊隊劫持。巴拉圭總統請求美國和拉美其它國家幫助尋人。

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據本台RFI法廣周六（2020年9月12日）的法文報道，巴拉圭前副總統桑切斯的皮卡車（Pick-up）被發現，遺棄在通往其牧場的道路邊，車門開着。據當局的說法，車內發現巴拉圭人民軍游擊隊EPP的傳單。

與現年74歲的桑切斯同時失蹤的，還有他的一名私人秘書。他的家人錄製了錄像，向涉嫌劫持者解釋他患有糖尿病和高血壓，並通報了一份每天都需要吃的藥物清單。

本台法文報道提到，這zhi游擊隊在巴拉圭貧困地區已活動了十多年，涉嫌綁架過十多人，並殺害了五十多人。巴拉圭與巴西交接的邊境地區，長期受毒品交易和走私活動困擾。

巴拉圭向國際求助

巴拉圭現總統馬里奧·貝尼特斯(Mario BENITEZ)現已就此和巴西總統進行了商討，他向美國與哥倫比亞尋求幫助。一架總統專機已飛往波哥大迎接哥倫比亞警方的專家。據巴拉圭媒體透露，哥倫比亞是最近幾年裡給巴拉圭提供幫助最多的國家，主要是為了與武裝團體做鬥爭。

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