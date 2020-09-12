阿富汗：多哈和談開幕 民眾分歧依舊

阿富汗和平對話在卡塔爾首都多哈拉開帷幕。談判桌前有塔利班代表，阿富汗政府官員與公民社會的成員。這一對話的目標是要結束阿富汗歷時19年的衝突。在喀布爾，民眾在希望與恐懼中莫衷一是，阿富汗婦女忐忑不安。

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據本台RFI法廣記者Sonia.G周六（2020年9月12日）發自喀布爾報道，作為接受出席當天在多哈開幕的阿富汗和談的前提條件，塔利班要求釋放5000名被政府囚禁的戰鬥人員，其中400人被認為最危險和最激進，包括捲入殺害法國公民和澳大利亞公民的六人。

各方都意識到，本次和談如同一場強硬的較量。阿富汗政府繼續為支持和平做努力。一名建築工在採訪中表示，人們已經厭倦了戰爭。

阿富汗女性忐忑不安

在多哈，面對塔利班的談判一方有四名女性。女大學生K認為，這不足以保證阿富汗過去二十年間在女權上所取得的進步。這名女大學生在採訪中還表示，人們感到恐懼，人們感到害怕，人們對未來感到迷茫；她深信塔利班沒有改變。

塔利班現在處於強勢

本台RFI法廣法文網周六刊出的另一篇法文報道指出，美國與塔利班二月份在多哈所達成的歷史性協議，內容包括交換俘虜，用近5000名在獄中的塔利班戰士交換1000名被俘虜的政府軍士兵。阿富汗當局曾對此猶豫不決，但政府最終做出讓步，最後一批400人都已獲釋。法國和澳大利亞對此提出過抗議，但美國認為合理。

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阿富汗當局呼籲停火

塔利班自從和美國達成協議後，就已處於強勢，但阿富汗境內暴力繼續。喀布爾當局的首席談判代表在和談一開始，首先呼籲人道停火，美國國務卿蓬佩奧則敦促各方不要錯過和平契機。

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