蓬佩奥质疑林郑保障12港人权利承诺外交部驻港公署反驳

上月12名港人疑坐船潜逃台湾被广东海警截获，目前被扣留在深圳看守所，特首林郑月娥回应事件时曾承诺保障上述12港人的公民权利，但美国国务卿蓬佩奥11日发表声明，对林郑的承诺表示质疑，对此中国外交驻港公署昨（12日）发表声明，不点名批评美国“个别政客”对事件“指手画脚、说三道四”。

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蓬佩奥的声明表示美国深切关注12名香港民主社运人士于广东省被扣押，又质疑香港行政长官林郑月娥对保障公民权利的承诺，促请当局确保被捕人士得到正当法律程序的对待。

此外，蓬佩奥早前在推特发文批评港府施政“严酷”（draconian），蓬说：“民主、尊重基本自由以及政府问责，才是通往香港稳定的最佳途径，而非限制言论自由、延迟选举和限制行动等严酷作为。”

外交部驻港公署12日发表声明回应，不具名批评美国“个别政客”就12港人涉潜逃案件“指手画脚、说三道四”，对此表示强烈不满和坚决反对，并要求美政客遵守国际法和国际关系基本准则，立即停止插手香港事务及干涉中国内政。

外交部驻港公署发言人表示，中国是法治国家，中国司法机关依法办案及保障嫌疑人各项合法权利，严格按照“一国两制”原则处理涉及内地和香港的案件，称美方“无权置喙”。

发言人又指出，美国自身经济社会问题不断，种族冲突事件频生，新冠肺炎感染和死亡人数高企，应集中精力处理好国内事务，批评个别政客不务正业，对其他国家内部事务“表现出异乎寻常的关心，横加干涉”，却对本国存在的严重问题视而不见。