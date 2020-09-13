12港人被扣深圳逾20日家属哭诉难见一面港府只会卸责

12名港人上月23日怀疑坐船潜逃台湾途中被广东海警截获，被扣留深圳禁见超过20日，家属和受到委托的律师难见一面，他们的家属12日召开记者会哭诉与亲人犹如生死两隔，并且批评香港政府部门爱理不理，相互卸责，“当他们（被扣留深圳人士）不是人”。

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目前在深圳盐田看所受被扣留的12人，当中包括被控违反国安法的“香港故事”成员李宇轩，以及被大公报和文汇报形容为“黑暴分子”的香港青年。

他们其中6人的十多名家属，在民主党涂谨申及民主派议会阵线朱凯廸的陪同下召开记者会。家属们表示，委托的律师未能与被扣留者会面，部份律师已经带备中国公证书，但当局竟然称拘留者已委托“官派律师”，拒绝会面的要求。

家属昨提出四大诉求，包括促请当局让家属委托律师与拘留者会面；要求中国当局提供合适药物给被拘留者；准许被拘留者致电家属；要求港府确保港人权利获保障，并立即将12人由内地接回香港。

过去两周，家属多次向大陆政府和港府不同部门求助，但始终无法知道家人消息。被捕者家属Derek说，上月28日收到大陆公安当局发出的《港澳居民被采取刑事强制措施情况通报表》，根据表上电话联络大陆的联络人，但对方屡称无法核实其家属身份，要求他们亲身到大陆为被捕者安排律师，或向香港警方求助。

他其后致电香港驻粤经济贸易办事处，驻粤办建议家属听从公安要求找律师。已找到律师的Derek大叹自己被“推来推去”，至今律师也未能与被扣押者会面。他指若港府无法提供协助，不排除会上访。

另一被捕者邓棨然的弟弟透露，哥哥患有哮喘及皮肤病，每日均需要吸入哮喘药物。他说曾向大陆的联络人表达哥哥的病情及药物需要，但对方同样以无法证实其身份为由推搪，又要求他联络港警协助，惟港警“又将皮球踢给盐田看守所，怎办呢？”。他担心哥哥已因哮喘而死，只是当局隐瞒消息。

邓棨然的弟弟批评，林郑月娥曾自称港人母亲，若为母者发现儿子走失，势会用尽方法寻回儿女，如今林郑却在此事上表现出不屑的态度：“既然她（林郑）讲到自己真的是香港人的母亲，我看不到有任何行为，与她所讲的相称⋯⋯你如何可以说自己是香港人的母亲呢？”

被捕者李子贤的妈妈指，这是12条人命，特区政府却不闻不问，她斥林郑政府不视被扣押的港青是人，“我觉得他们（林郑政府）当他们（被扣押者）不是人，但他们始终是香港人，有什么事情都应该返回香港，我觉得她身为特首应该保护香港市民，我觉得她好像没做过什么”。

本身是执业律师的涂谨申指， 2018年有4名港人在菲律宾因藏毒罪被判囚终身，林郑当时多次去信菲律宾政府表达关注，亦有促请中国驻菲律宾大使探望在囚港人表达关心，做法积极，但今次事件做法明显不同，例如他曾写信请驻粤办到盐田看守所探访12名港人，可是驻粤办都在回信时回避有关问题。

涂谨申又指，林郑有必要保障被扣押港人的合法权益，并促请警方尽快要求内地交还12人给香港。

美国国务卿蓬佩奥日前就曾发表声明，质疑林郑月娥对保障12名港人权利的承诺，但却遭到外交部驻港公署不点名反驳（详见另稿）。