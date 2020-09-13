利比亚：安理会接纳美国观点走出困局

联合国利比亚支助团（Manul）可能走出了之前的危机。在联合国秘书长利比亚问题特别代表萨拉梅（Ghassan Salamé）因健康问题辞职后，安理会就其接班人选，经过历时6个月之久的分歧，美国的观点现在似乎得到接纳，未来将由两人共同领导联合国利比亚支助团。

广告 继续浏览后续

据本台RFI法广记者Carrie.N周日（2020年9月13日）发自纽约报道，联合国利比亚支助团和整个利比亚最好可能度过了这一危机。但在过去六个月，联合国秘书长利比亚问题特别代表萨拉梅的辞职，造成联合国在利比亚的行动因领导权问题而弱化，并陷入得到国际社会承认利比亚民族团结政府GNA与Haftar元帅阵营之间的分歧。

之前相关报道 / 德国主办利比亚问题国际会议

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）曾推荐两名候选人，但美国总是阻扰任命，并提出把联合国的这一行动的领导权一分为二，一名为负责政治的特别代表，另一名为负责后勤工作的行动主管。鉴于利比亚当前局势，这种安排受到安理会其它14个成员国的质疑。

阿尔及利亚前副总理兼外长拉马姆拉（Ramtane Lamamra）与加纳前女外长特塔赫（Hanna Serwaa Tetteh）原本都是很好的人选，符合非洲联盟的要求，一名出自非洲的联合国代表。但美国拖延时间，而目前的临时负责人任期将于九月底结束。

英国预计今天周日提出一项让联合国利比亚支助团任务延长一年的决议提案，用于表决。这一决议提案预计把领导权一分为二，牵头的是一名负责政治的特别代表，副手为一名负责行动的协调员。

其它 / 日本：安倍首相接班人选与政治延续性