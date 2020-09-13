日本：安倍首相接班人选与政治延续性

日本首相安倍晋三（Shinzo Abe）因健康原因辞职提前结束其任期后，谁将接班的谜底按计划周一揭晓。执政的日本自民党（PLD）需要一名接班人，主导留守内阁直到2021年秋季。目前最热门的人选是菅义伟（Yoshihide Suga）。

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据本台RFI法广周日（2020年9月13日）的法文报道，菅义伟之所以最热门，这是政治延续性的选择。菅义伟自安倍晋三于2012年胜选执政以来，一直出任内阁官房长官一职，没有中断过。

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回顾安倍首相8年任期，创下了日本在任时间最长首相的记录。安倍经济学（Abenomics）,这是安倍晋三在上任初期为重振日本经济所提出的一系列经济政策。如果说确有成效，但不如预期，而且，Covid-19疫情正在把一切经济成绩化为乌有。安倍晋三没有按承诺，为日本的现代化展开结构性改革，其运作依然继承了日本二战后的模式。

不过，在国际上，安倍达成了多项自由贸易协议：与欧盟；创立跨太平洋伙伴协议并在美国退出后保持活力。他还提出了自由和开放的印太战略，旨在抗衡中国与 « 新丝绸之路 »。

日本没有改变 « 和平宪法 »

日本与邻国关系依然复杂：与中国，尽管有一点改善；但在朝鲜半岛问题上，日本被美国边缘化。安倍还把原先依赖美国的防卫予以多元化，与澳大利亚ˎ 印度ˎ 英国和法国签署了战略协议。安倍任内的最大遗憾，如果说他成功进化了日本自卫队的功能，从今往后，在盟国受到攻击时可以提供支援，但他还没有成功改变日本二战后的«和平宪法 »。

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