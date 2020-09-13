利比亞：安理會接納美國觀點走出困局

聯合國利比亞支助團（Manul）可能走出了之前的危機。在聯合國秘書長利比亞問題特別代表薩拉梅（Ghassan Salamé）因健康問題辭職後，安理會就其接班人選，經過歷時6個月之久的分歧，美國的觀點現在似乎得到接納，未來將由兩人共同領導聯合國利比亞支助團。

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據本台RFI法廣記者Carrie.N周日（2020年9月13日）發自紐約報道，聯合國利比亞支助團和整個利比亞最好可能度過了這一危機。但在過去六個月，聯合國秘書長利比亞問題特別代表薩拉梅的辭職，造成聯合國在利比亞的行動因領導權問題而弱化，並陷入得到國際社會承認利比亞民族團結政府GNA與Haftar元帥陣營之間的分歧。

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聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）曾推薦兩名候選人，但美國總是阻擾任命，並提出把聯合國的這一行動的領導權一分為二，一名為負責政治的特別代表，另一名為負責後勤工作的行動主管。鑒於利比亞當前局勢，這種安排受到安理會其它14個成員國的質疑。

阿爾及利亞前副總理兼外長拉馬姆拉（Ramtane Lamamra）與加納前女外長特塔赫（Hanna Serwaa Tetteh）原本都是很好的人選，符合非洲聯盟的要求，一名出自非洲的聯合國代表。但美國拖延時間，而目前的臨時負責人任期將於九月底結束。

英國預計今天周日提出一項讓聯合國利比亞支助團任務延長一年的決議提案，用於表決。這一決議提案預計把領導權一分為二，牽頭的是一名負責政治的特別代表，副手為一名負責行動的協調員。

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