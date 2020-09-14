台记者公开救人偷渡惹批评 台政党借机再吁修例保港人政治庇护

台湾记者钟圣雄早前在网上社交平台公开参与协助五名港人偷渡到台湾，引起国民党人对民进党的批评，但在香港，社交平台上的声音则以批评钟圣雄为主，指他不应以记者身分协助他人外逃，真的做了，也不应公开，因为公开会令相关的逃生路线失效，逃亡者的人身安全受威胁，以及令台湾政府的压力增加。而香港保安局则呼吁「其他司法管辖区」不要窝藏任何在港犯案的嫌疑犯，并将他们送回香港。

广告 继续浏览后续

在台湾，钟圣雄公开事件令台湾执政民进党修改涉及政治庇护的《香港澳门关系条例》的理力增加。多个政党建议简化《港澳条例》）第18条因政治原因紧急到台港人的入境程序，不要把相关人士以偷渡犯看待，以便他们可合法留台接受庇护。但行政院长苏贞昌今早回应传媒时拒绝透露情况，只表示，最重要是为港人提供实质帮助。

钟圣雄日前在社交网站披露他协助五名香港反送中抗争者偷渡到台的一些情况和意见后，在台的一些港人和在香港反修例运动中冒起的社交平台「连登」和Instagram有不少人发文，感谢他协助「手足」「着草」(逃亡之意)，但以更多篇幅指责钟不应公开事件，因为台方初期的说法是五人因为没油而漂流到该处，故此没有按一般处理偷渡客的程序，将有关人士遣返原居地，加上陆委会已讲明，不会处理非正途入境者，质疑钟是否想台湾把五人「踢返去被消失」。

另外，亦有人质疑钟以记者身分协助抗争者外逃是违反专业操守，若以个人身分协助，便不应扯上记者身分公开此事。该网民亦认为，「有些事」只能做，不能说。更有网民质疑钟的帖文是企图撕裂港台关系，而钟声言在台五人比其他偷渡者更惨是自相矛盾，亦不认为遣返五人是好的安排。

评论员黄世泽亦质疑钟的做法，指香港在1989年后的「黄雀行动」亦没有公开事件，更不会让五人与外界联络以免曝露五人的行踪，令他们的人身安全面临危险。他又说，当年「黄雀行动」只有少数人获香港接收，大部分流亡人士是获外国接收的。黄更指出，台湾未必是收留港人的最佳地方。

保安局回应传媒时表示，港府没有收到任何讯息，关于台湾截获香港逃犯，认为各司法管辖区应互相合作，制止干犯罪行并从案发的司法管辖区逃走的罪犯，呼吁其他司法管辖区采取明确的立场，不要窝藏在香港涉嫌罪案的罪犯。

在台湾，钟公开事件后，多个政党促请当局修订涉及政治庇护的《港澳条例》）第18条。

条文订明，「对于因政治因素而致安全及自由受有紧急危害之香港或澳门居民，得提供必要之援助」，当局一向以项目方式处理相关个案。但陆委会主委陈明通在5月一轮要求修例的舆论后表明，项目适用对象必须合法进入台湾，偷渡者不属协助范围。

民众党昨(13日)天再呼吁当局修例，建议由相关机关代表、学者专家审查港澳居民庇护申请，通过后向申请港人发出居留证明文件。国民党立委陈以信则提出，对受政治逼害的港澳居民，经审查后排除其在紧急时刻未经许可进入台湾时的处罚。而时代力量党团早已提出，港澳居民因宗教、国籍、特定政治意见离开港澳，得向主管机关申请政治庇护。

不过，执政民进党的立委郑运鹏在社交网站发文，表明对修订港澳条例持保留态度，因为现行的港澳条例保持模糊的行政授权，以专案处理，才能杜绝被大陆利用「假庇护、真木马」的战术运用。

钟圣雄日前发帖，指五名香港抗争者7月中旬经东沙岛偷渡到台湾，但陆委会让他和其他人权团体等知情人士「闭咀不要讲」，令五人在失去对外联络渠道的情况下被扣留近两个月，外界难以知道他们是否安好。他公开事件是希望台水湾做点实事，并建议台湾建立一套更明确的援救机制，帮助这些政治难民。他更呼吁香港的「勇武抗争者」，不要再去台湾，因为水路已完全行不通，而且民进党政府并非如外界所想般支持香港抗争者。