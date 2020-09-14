建制派料12港人须服刑后才有可能回港 涂谨申忧华春莹发言有害涉事者权利

在中国外交部发言人华春莹指12名偷渡港人涉嫌企图将香港从中国分裂出去后，人大常委谭耀宗和特首智囊汤家骅均表示，相关人士在中国内地犯法，会在当地受审及服刑后，才有可能返回香港。汤更预料，内地部门以国安法检控12人的机会相当低。不过，民主党议员涂谨申忧虑，华春莹高调表态，担心涉案人士的法律权利更加不受保障。

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12名港人自8月23日起被中国当局拘留后一直没有消息，在港人家属召开记者会哭诉后，深圳公安局盐田分局昨(13日)在微博首次确认，指该12人涉嫌偷越国（边）境犯罪，正被刑事拘留；但外交部发言人华春莹却在社交网站贴文，指该12人是企图把香港从中国分裂出去的势力。

其中一名被刑拘的港人邓启贤的弟弟在电台节目中指出，华春莹的说法荒谬，因为其兄长在港的案件仍未开审，遑论定罪，中国当局有什么数据指其兄长犯法，现时华的说法令他们更忧虑。他更批评港府没有协助他们与被刑拘的家人。

曾经为被刑拘港人的家属召开记者会的本土派议员朱凯迪在同一节目指出，华春莹的说法是「扣政治帽子」，即使日后真的以偷渡罪起诉，仍可借机把12人定性为「港独分子」，以配合中国官方未来的政治宣传，例如透过「电视认罪」的方式，公开声称自己不应参与港独。

与朱一起协助家属召开记者会的民主党立法会议员涂谨申出席另一电台节目时表示，中国当局处理12名港人的方式，与过往不同，包括没有将有关人士遣返香港处理，甚至是家属委托律师也无法接触刑拘港人，只获「官派律师」。他忧虑，华春莹在社交网站的言论是「高姿态」响应事件，担心涉事港人的法律权利更不受保障，他促请港府要求中国内地把涉事港人送返香港。

不过，本身是资深大律师的特首智囊汤家骅各香港电台指出，12人涉嫌干犯偷越国（边）境罪，案发地点在中国，中国有权是否把人遣送返港，但港府无权要求中国内地将有关人士引渡回港。

他又说，有关人士涉嫌偷渡，犯罪地点在中国内地，便应在内地受审和服刑，刑满后才由内地部门决定是否将他们移送回港。他补充，据他了解，有关人士大部份都不是触犯港区国安法，即使其中一、两个人涉嫌触犯港区国安法，但看不到有关案件符合《港区国安法》第55条规定的特定情况，认为由内地部门执行国安法并进行检控的机会相当低。

另外，港区全国人大常委谭耀宗表示，华春莹的帖文是回应美国的说法，主要是认为美国甚么事都要管。他表明，不知道涉事港人会否以涉嫌干犯国家安全相关罪行被起诉，相信内地执法部门正在就案件搜证当中，根据中国刑法，一旦将12人起诉及判刑，被告服刑完毕便可返回香港。