菅义伟高票当选自民党总裁

在9月14下午在东京新高轮格兰王子大饭店举行的自民党新的总裁选中，现任官房长官菅义伟与现任自民党政调会长岸田文雄及前干事长石破茂参加了角逐，结果现任官房长官菅义伟获得超过半数的选票377票，高票当选自民党新总裁。

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在9月16日召开的临时国会上，菅义伟将被指定为新的日本首相，成为日本第99代首相，并组成新的内阁。由于这次选举时安倍是在任期到期之前中途辞职，他的任期原本到明年9月末，因此菅义伟的任期也到明年9月末为止，到了明年9月末，自民党还会展开争夺总裁的新的选举。

在这次选举中，议员票有394票，都道府县联合会代表票有141票，总共535张选票，有效票数为534张，而在14日的投开票中，菅义伟获得377 张选票；岸田文雄获得89张；石破茂获得68张，菅义伟得票过半数，没有经过决战就高票当选。

而在14日的投开票中，菅义伟获得377 张票；岸田文雄获得89张票；石破茂获得68张选票，菅义伟得票过半数，没有经过决战就高票当选。

按照自民党的党章，如果上一任自民党总裁任满到期，将由自民党所属国会议员、日本全国的自民党党员、党友一起投票。在本次总裁选举中，如果采用这种选举方法，自民党国会议员票为394票，党员党友票也为394票，如果参选者都没有超过半数，将举行得票排前两位的参选者进行决胜选。

而自民党党高层认为首相突然辞职属于党章中的“需要紧急应对”的状况，决定不实施党员和党友投票，而是采取众参两院全体议员投票加之每一个自民党都道府县联合会派3名代表参加选举的方式举行。

选举结束后，安倍首相登台对菅义伟表示祝贺，他高度赞扬菅义伟，说他是令和时代最合适的自民党新总裁。

继安倍首相之后，菅义伟登台致辞，他说，遇到新型冠状病毒的流行这一国难，政治上不能有空白，必须跨越危机，继承安倍总理所进行的工作，并进一步推进，这是我的使命。