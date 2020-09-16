冯德莱恩：无论香港或新疆 欧盟必须就侵犯人权发声 推动马格尼茨基立法

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）9月16日在比利时首都布鲁塞尔发表了其上任以来的，第一次面对欧洲议会的欧盟国情咨文演讲。她在演讲中强调，在国际问题上，欧盟需要作出明确的表态和采取快速的行动。在谈到对华问题时，冯德莱恩表示，侵犯人权的行为无论在何时或何地发生，欧盟都必须对其表态，不管是在香港或是维吾尔人身上。

广告 继续浏览后续

冯德莱恩当天面对众多欧洲议员发表了题为“建立我们想要生活的世界：脆弱世界中的活力联盟”，这一为时1个多小时的主旨演讲。她在演讲中当谈及国际问题时表示，欧盟决心利用数字化进程来建立欧洲人想要生活的世界。她称，“当然，这远远超出了我们的边界。”她谈到，此次新冠疫情的大流行同时显示了全球体系的脆弱性和通过合作应对集体挑战的重要性。冯德莱恩不点名地提出，面对危机，世界各地的一些国家选择撤退至孤立的情形，而另外一些国家则积极破坏全球体系的稳定性。

冯德莱恩说，“我们的领导不是为了自私的宣传，也不是主张欧洲第一。它是为了成为在重要时第一个认真回应需求的一方。”她谈到，疫情大流行中，欧盟曾向包括苏丹、阿富汗、索马里和委内瑞拉等全球多国运送了数千吨的防护装备和医疗物资。她强调，在疫情初期欧盟与民间社会和世卫组织一道，联合40多个国家筹集了160亿欧元以用于对新冠疫苗的研发等应对举措。她指出，所谓疫苗民族主义危害人类生命，只有对疫苗研发采取合作才可行。

冯德莱恩还表达了对联合国等国际机构的支持，但同时强调应对包括联合国在内和其下属的世卫组织，及世贸组织采取改革的紧迫性和必要性。在表达了对上述机构于国际体系中所扮演角色的认可后，她并指，“但事实还在于，（我们）从未如此迫切地需要振兴和改革多边体系。我们的全球体系已经发展成了一个蠕动的瘫痪状态。大国们要么退出这些机构，要么基于自身利益将它们劫为人质。”冯德莱恩表示，希望欧盟领导对世卫组织和世贸组织进行改革。她强调，在面对国际问题上，欧盟需要作出明确的表态和采取快速的行动。

冯德莱恩在讲话中谈到，欧中领导人在两天前举行了视频峰会。她指出，欧盟与中国的关系既是最具有战略重要性，同时也是欧盟所面对最具挑战性的关系之一。冯德莱恩称，“从一开始我就说过，中国是一个谈判伙伴，一个经济竞者和一个系统性对手”。她谈到，欧中双方就气候变化等问题存在利益共同点，中方也表现出通过高阶对话应对这一问题的意愿。但她强调，欧盟就气候变化问题上期待中方遵守《巴黎协定》的承诺，以作出表率。

冯德莱恩续指，欧中关系在处理欧洲公司对中国市场的公平准入、对等和产能过剩问题上仍需很大的努力。 她说，“我们继续保持不平衡的贸易和投资伙伴关系。”冯德莱恩称，“毫无疑问，双方促进非常不同的治理和社会体系。欧盟相信民主的普世价值和个人权利。”她谈到，当然欧盟自身也并非不存在问题，包括反犹主义等事例。她说，“但我们就这些问题进行公开的讨论。（在欧盟）批评和反对（的声音）不仅得到接受，还受到法律的保护。”

冯德莱恩说，“所以侵犯人权的行为无论在何时或何地发生，欧盟都必须对其表态，不管是在香港或是维吾尔人（身上）。”她接着问道，是什么使欧盟在捍卫人权问题上退缩呢？她说，“ 为什么基于欧盟价值的声明在其他动机的驱使下被推延、删减或被人质化？”

冯德莱恩称，每当成员国提出就这些问题欧盟的反应太慢时，她则希望告诉这些成员国终于是时候就人权和对侵犯人权行为采取制裁的问题上鼓起勇气，进行合格的多数投票。她谈到，欧洲议会过去多次要求应在欧盟境内进行欧盟马格尼茨基人权问责法案的立法。她对此宣布，将提出一个欧盟马格尼茨基人权问责法案的议案。

对此，冯德莱恩指出，“我们需要装满我们的工具箱”。她面对台下的数百名欧洲议员表示，“无论是在香港、莫斯科还是明斯克，欧盟必须采取一个明确和快速的立场。”讲话中，冯德莱恩指出，除了对全球事件作出更果断的回应外，欧盟还必须深化和完善与朋友和盟友的伙伴关系；这则应该从与美国的关系开始。

冯德莱恩说，“我们可能并不总是同意白宫最近的决定。但是，我们将始终珍视跨大西洋的联盟-这一基于共同的价值观和历史以及我们双方人民之间牢不可破的联系。”她称，“因此，无论今年晚些时候会发生什么事，我们都准备建立新的跨大西洋议程。加强我们的双边伙伴关系-无论是就贸易、科技还是税收（问题）。”她说，“我们准备与志同道合的合作伙伴共同致力于改革我们共同建立的国际体系。为了我们自己的利益和公共利益。”