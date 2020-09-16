美国秘密军机第六代原型出笼 啥样?

美国与中俄展开军备竞赛之际，美国空军周二（15日）首次对外披露，已秘密设计、建造及试飞至少一架下一代战机原型机，分析指此消息震惊国际国防界。美军对上一次测试战机原型机，已追溯到20年前、F35隐形战机前身的联合攻击战机计划。

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据光华网今天报道称，美国空军秘密研发，第6代战机原型已试飞。报道指美军现役的F22及F35属于第5代战机。

在美国空军协会举行的航空、太空、网络会议上，负责采购、技术与后勤事务的美国空军助理部长罗珀公布“下世代空优战机”（NGAD）研发进度，表示一架参与该计划的全尺寸战机原型机已经试飞，但他未有透露更多详情，包括有多少架原型机已经出厂、试飞次数、原型机名称以及生产商。

罗珀提到实现原型机试飞的过程“打破多项纪录”，外界认为他是指原型机的设计及研发进度。

该报道引述军事网站The War Zone指出，该架原型机应该作展示技术之用，目的是减低研发失败风险，以及验证NGAD的主要概念。NGAD属于第6代战机，有指可能是无人机；至于现役的隐形战机F22及F35，则属于第5代战机。