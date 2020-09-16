馮德萊恩：無論香港或新疆 歐盟必須就侵犯人權發聲 推動馬格尼茨基立法

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）9月16日在比利時首都布魯塞爾發表了其上任以來的，第一次面對歐洲議會的歐盟國情咨文演講。她在演講中強調，在國際問題上，歐盟需要作出明確的表態和採取快速的行動。在談到對華問題時，馮德萊恩表示，侵犯人權的行為無論在何時或何地發生，歐盟都必須對其表態，不管是在香港或是維吾爾人身上。

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馮德萊恩當天面對眾多歐洲議員發表了題為“建立我們想要生活的世界：脆弱世界中的活力聯盟”，這一為時1個多小時的主旨演講。她在演講中當談及國際問題時表示，歐盟決心利用數字化進程來建立歐洲人想要生活的世界。她稱，“當然，這遠遠超出了我們的邊界。”她談到，此次新冠疫情的大流行同時顯示了全球體系的脆弱性和通過合作應對集體挑戰的重要性。馮德萊恩不點名地提出，面對危機，世界各地的一些國家選擇撤退至孤立的情形，而另外一些國家則積極破壞全球體系的穩定性。

馮德萊恩說，“我們的領導不是為了自私的宣傳，也不是主張歐洲第一。它是為了成為在重要時第一個認真回應需求的一方。”她談到，疫情大流行中，歐盟曾向包括蘇丹、阿富汗、索馬里和委內瑞拉等全球多國運送了數千噸的防護裝備和醫療物資。她強調，在疫情初期歐盟與民間社會和世衛組織一道，聯合40多個國家籌集了160億歐元以用於對新冠疫苗的研發等應對舉措。她指出，所謂疫苗民族主義危害人類生命，只有對疫苗研發採取合作才可行。

馮德萊恩還表達了對聯合國等國際機構的支持，但同時強調應對包括聯合國在內和其下屬的世衛組織，及世貿組織採取改革的緊迫性和必要性。在表達了對上述機構於國際體系中所扮演角色的認可後，她並指，“但事實還在於，（我們）從未如此迫切地需要振興和改革多邊體系。我們的全球體系已經發展成了一個蠕動的癱瘓狀態。大國們要麼退出這些機構，要麼基於自身利益將它們劫為人質。”馮德萊恩表示，希望歐盟領導對世衛組織和世貿組織進行改革。她強調，在面對國際問題上，歐盟需要作出明確的表態和採取快速的行動。

馮德萊恩在講話中談到，歐中領導人在兩天前舉行了視頻峰會。她指出，歐盟與中國的關係既是最具有戰略重要性，同時也是歐盟所面對最具挑戰性的關係之一。馮德萊恩稱，“從一開始我就說過，中國是一個談判夥伴，一個經濟競者和一個系統性對手”。她談到，歐中雙方就氣候變化等問題存在利益共同點，中方也表現出通過高階對話應對這一問題的意願。但她強調，歐盟就氣候變化問題上期待中方遵守《巴黎協定》的承諾，以作出表率。

馮德萊恩續指，歐中關係在處理歐洲公司對中國市場的公平準入、對等和產能過剩問題上仍需很大的努力。 她說，“我們繼續保持不平衡的貿易和投資夥伴關係。”馮德萊恩稱，“毫無疑問，雙方促進非常不同的治理和社會體系。歐盟相信民主的普世價值和個人權利。”她談到，當然歐盟自身也並非不存在問題，包括反猶主義等事例。她說，“但我們就這些問題進行公開的討論。（在歐盟）批評和反對（的聲音）不僅得到接受，還受到法律的保護。”

馮德萊恩說，“所以侵犯人權的行為無論在何時或何地發生，歐盟都必須對其表態，不管是在香港或是維吾爾人（身上）。”她接着問道，是什麼使歐盟在捍衛人權問題上退縮呢？她說，“ 為什麼基於歐盟價值的聲明在其他動機的驅使下被拖延、刪減或挾持？”

馮德萊恩稱，每當成員國提出就這些問題歐盟的反應太慢時，她則希望告訴這些成員國終於是時候就人權和對侵犯人權行為採取制裁的問題上鼓起勇氣，進行合格的多數投票。她談到，歐洲議會過去多次要求應在歐盟境內進行歐盟馬格尼茨基人權問責法案的立法。她對此宣布，將提出一個歐盟馬格尼茨基人權問責法案的議案。

對此，馮德萊恩指出，“我們需要裝滿我們的工具箱”。她面對台下的數百名歐洲議員表示，“無論是在香港、莫斯科還是明斯克，歐盟必須採取一個明確和快速的立場。”講話中，馮德萊恩指出，除了對全球事件作出更果斷的回應外，歐盟還必須深化和完善與朋友和盟友的夥伴關係；這則應該從與美國的關係開始。

馮德萊恩說，“我們可能並不總是同意白宮最近的決定。但是，我們將始終珍視跨大西洋的聯盟-這一基於共同的價值觀和歷史以及我們雙方人民之間牢不可破的聯繫。”她稱，“因此，無論今年晚些時候會發生什麼事，我們都準備建立新的跨大西洋議程。加強我們的雙邊夥伴關係-無論是就貿易、科技還是稅收（問題）。”她說，“我們準備與志同道合的合作夥伴共同致力於改革我們共同建立的國際體系。為了我們自己的利益和公共利益。”