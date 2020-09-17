面对北京怎么办？美民主党人推出全面对华战略性法案

美国国会参议院民主党人9月17日推出了到目前为止最为全面的对华政策战略性法案，既《美国领导法案》(The America LEADS Act )，以面对来自中国的挑战和竞争。该法案包括将在十年内投资超过3500亿美元，以建设美国的工业能力来应对北京的挑战等一系列内容。

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这一法案由参议院少数党领袖舒默（ Chuck Schumer）和参议院外交委员会副主席梅嫩德斯（Bob Menendez）领衔，其得到了包括他们2人在内的11名民主党重要参议员支持。据悉，《美国领导法案》由四个指导性支柱是：（1）投资于美国的竞争力；（2）支持美国的联盟和合作伙伴；（3）恢复和推进以价值观为中心的外交政策；（4）确保中国为掠夺行为付出代价。

《美国领导法案》事实上是领导一词（Leads）所包含五个不同词语和政策方向的缩写。其每个字母分别代表英语中劳工、经济竞争力，联盟、民主与安全的词汇。因此该法案的全称也是《美国劳工、经济竞争力、联盟、民主与安全法案》合称《美国领导法案》。其是参议院民主党人提出的新的美中政策方案。

参议员民主党人通过声明表示，“作为迄今为止最为全面的中国法案，《美国领导法案》旨在认识到只有在国内经济蓬勃发展的情况下，我们才能真正地与中国在海外竞争。”其目的是力图增强美国的制造业和基础设施能力，以使美方脱离对中国经济的依赖，并提高美国公司的竞争力。

声明写道，“这项法案为重建美国经济提供了重大的新投资，并为我们的工人、企业家、研究人员和制造商提供了与中国竞争并在二十一世纪取得成功所需要的技能和支持。该法案包括超过3500亿美元的新投资，以用于同步和动员美国国家力量的各个方面。”声明指，“这一方法的基础是使更广泛的印太战略（能得到）‘正确’的实施，以我们的联盟和伙伴关系为中心，受美国长期以来价值观的鼓舞，并在特朗普总统将近四年地摧毁之后，在路线调整的需求下进行。”

舒默称，“必须采取大胆的积极行动，以应对中国目前对我们的经济繁荣和国家安全构成的明显威胁。”他表示，“美国不能继续对我们的工人、制造社区、科学、技术研发和贸易执行上投资不足，或者让出我们在国际社会中的领导地位，并期望以此来面对这一威胁。”他续称，“《美国领导法案》抵抗中国共产党的掠夺性贸易做法和侵略性军事行为，重振我们的（外交）联盟，并通过对我们的工人、企业家和制造商进行必要的投资来扭转局面。”

据悉，民主党参议员们在当天的参议院外交关系委员会所举行的，“在印太和其他地区推进美国参与和抵制中国”听证会之际宣布了这一法案。这项法案着重于加强美国在科学和技术方面的研究与开发，并计划在四年内为此拨款3000亿美元。与此同时，该计划还提出在美国半导体产业中再投资约160亿美元，以帮助美方在这一领域保持相较于北京的优势。其内容还包括要求总统向国会提交一项计划，以使用《国防生产法》（Defense Production Act）来提高对半导体器件的美国生产能力，并要求在国内采购这些产品。

该法案还旨在打破中国在全球供应链上的束缚，并要求美国国防部从国内和“友好国家”来置办一些产品，而不是从中国。《纽约时报》的报导指，民主党人试图将他们提出的对华战略描绘成一种对固有的支持工人政策的继承。法案特别提到获得来自美国劳工联合会和美国钢铁工人联合会的认可。这些民主党参议员们力图将该法案塑造成，与特朗普的对华政策形成鲜明对比。

梅嫩德斯表示，“我们委员会中的很多人担心，特朗普政府应对新的中国战略和政策仍远远不能回应这一挑战的严峻性。”他说，“中国在政治、外交、军事、经济，甚至文化等各个方面都对我们构成挑战，并为全球治理提供了一种具有替代性且令人深感不安的模型。”梅嫩德斯续指，“特朗普总统的政策不但没有解决这些挑战，反而为北京在重塑国际机构和建立传播其威权制度影响力的全球规则和规范的努力铺开了红地毯。”

梅嫩德斯提出，“鉴于特朗普对中国采取的完全是咆哮和战术，缺乏战略的方式所带来的缺点，我很荣幸能与我的同事一起介绍这项重要的法案，以提供另一种前进的道路。”他说，“ 《美国领导法案》将作为一个起点，帮助我们的国家摆脱这一历史的黑暗篇章，真正应对中国对国家和经济安全构成的挑战，并再次从一个强大和崇敬我们最高价值的位置领导下去”。

报导指，民主党人提出的这一法案将在4年内为印太地区提供1.25亿美元的军事开支。此前，美国军方曾于今年4月呼吁国会批准在2021至2026年之间再拨款201亿美元，以增强对北京的威慑力。这则表明军方人士预计紧张局势将会加剧。 一位民主党议员助手称，拟议的1.25亿美元旨在确保会有额外的资金来加强印太地区的联盟、伙伴关系和态势。

当天出席听证会并参加作证的，美国国务院负责欧洲与欧亚事务的代理助理国务卿里克（Philip Reeker）还表示，“中国并不一定要在欧洲寻找新的盟友，他们更喜欢附庸国而不是伙伴。但是，中方确实想在美国和我们的欧洲盟友之间打下一个楔子。”此外，该法案寻求惩罚北京对维吾尔等穆斯林少数民族进行的侵犯人权行为。

报导指，相关的立场也得到了两党议员的支持，以敦促特朗普就这一问题进一步采取措施。参院民主党人提出的这一法案还要求总统、商务部长和财政部长提交报告，以鉴别在明知的情况下于中国从事或协助强迫劳动的个人，并对他们实施制裁，以借此打击对新疆地区维吾尔人的迫害。法案亦提出授予维吾尔和其他在新疆受到迫害的穆斯林少数民族，以及受到迫害威胁的香港居民美国难民身份。

报导称，该法案概述的多项措施反映了已经获得参议院内两党支持的努力。例如，参众两院的两党议员曾于今年夏天共同对在未来五到十年内向美国半导体产业投资数百亿美元的法案表示支持。另一个同期受到两党和两院支持的提议提出给予受迫害的香港人难民身份。不过，民主党人推出的这一最新法案还凸显了与使用美国软实力有关的新颖举措。其中包括为国务院的一项计划提供资金支持，以“支持和培训新闻工作者掌握必要的调查技巧，来确保中国在海外的影响力运动负起公众责任。”

另一边，共和党人也正在重新思考他们数十年来所主张的反对美国政府直接干预经济和贸易发展的主张。以共和党籍参议员鲁比奥（Marco Rubio）为例，他就认为，市场产生的效率有时并不一定有利于美国。过去一年来，他一直坚称，为了应对中国威胁，美国需要确定未来二、三十年对经济发展和国家安全至关重要的产业，并刺激对它们的投资。他将其称之为“21世纪支持美国产业政策”。