全球新冠疫苗获取机制今截止指缺钱 中美或仍不参加

世卫组织、欧洲联盟委员会和其他伙伴于今年4月设立了获取2019冠状病毒病工具加速计划，以促进疫苗、诊断和治疗的开发和公平分配。迄今为止，已有170多个国家表示有兴趣加入这一疫苗全球获取机制基金，这将保证获得世界上最大的候选疫苗组合。没有消息说中国与美国决定参与了这一项全球计划。疫苗开发已经成为世界各国尤其是大国间竞争领域。

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据联合国官方消息，加入全球新冠疫苗获取机制最后期限今天到期，世卫组织呼吁各国勿失良机 。

世卫组织总干事谭德塞昨天在日内瓦向成员国通报有关新冠疫苗的进展情况时敦促尚未加入全球新冠疫苗获取机制（COVAX）的国家在18日最后期限到来之前向免疫联盟提交承诺协议，以加入这一计划。

据谭德塞指，世卫组织、欧洲联盟委员会和其他伙伴于今年4月设立了获取2019冠状病毒病工具加速计划，以促进疫苗、诊断和治疗的开发和公平分配。然而，获取2019冠状病毒病工具加速计划要按计划运行，必须获得资金。至今已获得30亿美元的投资。这虽然导致启动阶段获得成功，但这只是扩大规模和产生影响所需的剩余350亿美元的十分之一。现在立即需要150亿美元来保持现有势头。

稍早多方报道指中美两国没有参加这一计划。至此没有消息称中美两国改变主意加入到这一计划中来。