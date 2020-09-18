史达伟：中国近期举动是无法纪霸凌 呼吁各国直面抗衡

美国国务院亚太事物助理国务卿史达伟(David Stilwell)9月17日在出席国会参议院外交委员会涉华问题听证会时表示，中国近期在全球的举动，并非一个负责任的全球性大国所为，“而是目无法纪的霸凌”。

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史达伟当天出席了美国会参议院外交委员会举办的题为“在印太和其他地区推进美国参与和抵制中国”的听证会。与他共同作为证人出席这一听证会的还包括，美国国务院西半球事务局首席副助卿朱莉·钟(Julie Chung)和负责欧洲与欧亚事务的代理助卿里克（Philip Reeker）等。

作为听证会上第三位出场的美国务院高官，史达伟在准备好的证词中指出，美国不是想让其他国家就中国议题选择站队，而是呼吁他们应起来抗衡中国的“恶意行为”，以保护自己的主权和经济利益。他同时指，美中竞争不一定引起冲突，两国利益一致时，美方寻求跟北京合作，例如朝鲜问题。

史达伟提到，过去几个月北京作出“特别恶略”的行为，包括中印边境冲突，以及南中国海、围绕台湾和中日具有争议水域的挑衅行为。而在对其国内的政策上，他指出中国当局试图抹杀蒙古和西藏文化，持续于新疆进行镇压和强迫劳动行动，并于香港实施“严酷”的国安法。

史达伟说，“这些都不是一个负责任的全球性大国所为，而是目无法纪的霸凌。”他还提到，美方将继续发展和台湾的关系，提供武器确保台湾可以自卫，但强调华府恪守“一个中国”政策。同场出席听证会的里克还介绍称，美国正在和欧盟安排本月稍后或下月初举行高级别会谈，针对中国问题展开对话。他指出，欧洲“可以说”是中国取代美国全球领导地位的中心阵线，但俄罗斯仍然是在欧洲的主要军事威胁。