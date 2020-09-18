布兰斯塔德：家庭原因离任驻华大使 返乡为特朗普义务助选

美国驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad）9月17日在接受凤凰卫视专访时表示，其从大使位置离职是因为家庭和个人原因。他还透露称，在回到美国后将以义工身份，协助总统特朗普竞选。

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日前突然宣布离任的布兰斯塔德谈到，“我的儿子非常投入地参与到了特朗普的竞选连任团队中。我将以义工的身份来帮助他......我将纯粹是一名志愿者”。他还指，太太同自己，想念在艾奥瓦州的儿孙，两人认为是时候回去，他们希望回到艾奥瓦州，见到家人同朋友。

布兰斯塔德认为自己任内的最大政绩就是曾参与中美经贸磋商，并见证了两国之间“第一阶段”贸易协议的签署。他说，“我认为，最大的成就是，这是一个漫长而艰难的过程……他们为达成一个我认为是公正和互惠的协议而奋斗了很长时间，并且将为我们两国带来真正的改变。”

采访中，布兰斯塔德还提到，他在上任之初曾公开说过，希望访问中国的所有省份，但受到今年疫情的影响，最终只访问了26个省份。他指这是自己任上的遗憾，但希望未来仍有机会完成这个心愿。近日，布兰斯塔德曾撰写文章投书官媒《人民日报》遭拒，引发外交风波，在事件曝光后，他突然宣布离任，将于下月初返回美国。

另据香港电台报导，布兰斯塔德提出，美中过去三年多在重设和重新平衡双方关系上，取得重大进展，但仍有很多工作要做，美方想有一个以公平对等为基础，结果为导向，具建设性的双边关系。他指出，美国依然致力推进印太地区和平安全，敦促中国在内的国家尊重国际法，包括南海航行自由，美方会继续对台海的安全稳定作出贡献，呼吁两岸以和平对话方式接触。

布兰斯塔德强调，美国不寻求围堵中国，想见到中国繁荣，作为一个全球体系具建设性的支持方，双方有共同责任，重设这个重要关系，让它长期可以对等公平、可持续，确保两国和全世界稳定。另据《华尔街日报》引述知情人士消息，泰里·布兰斯塔德卸任后，美国驻华使团副团长傅德恩（Robert W. Forden）将以临时代办身份负责管理使馆的日常工作，直到新任驻华大使抵达中国。提名新任驻华大使并经美国参议院确认的过程预计需要几个月的时间。