拜登：俄罗斯是一个对手 中国是一个重要竞争者

2020年美国总统大选民主党候选人，前副总统拜登9月17日在出席由美国有线电视新闻网（CNN）举办的竞选活动与民众对话时表示，在其看来俄罗斯是美国的一个对手（opponent）。当被主持人安德森·库珀（Anderson Cooper）追问是否将中国看作对手时，他回答指，“中国是一个竞争者，一个重要的竞争者”（serious competitor）。

广告 继续浏览后续

拜登在回答了一名参加这一于其出生地宾西法尼亚州斯克兰顿（Scranton）市举办的市民大会（town hall）的女性，提出的其将如何对待俄罗斯与特朗普总统之间关系，“我们如何知道后者从多方面使美国陷入危险的”问题后，再次谈到了俄罗斯话题。

对此，主持人库珀提到美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher A. Wray）当天再次指控俄罗斯正在积极干预美国大选，特别是针对拜登的选情，拜登则曾多次强调如果俄方继续干涉美国选举，将让莫斯科为此付出经济代价，能否对此作出进一步解释，到底要让俄方付出何种代价。

拜登回答说，“如果我更为详细地说出来的话则并不谨慎，但我可以向你保证，他们将付出代价。”库珀称，“你是否相信俄罗斯是一个敌人？”拜登回答说，“我相信俄罗斯是一个对手，我确实（如此相信）。”他说，“普京的综合目标是拆散北约，从根本上改变欧洲的局势，使得他们不用再继续面对一个完整的北约团队，他比任何一个单一的国家强大。”

拜登说，“看看现在正在发生的事情，看看正在白俄罗斯发生的事，特别是普京的反应，看看在罗马尼亚发生的事，看看（那里）一些国家的威权主义性质正在发生变化”。

随后库珀问道，“你是否将中国视为一个对手，因为总统说你靠中国靠得太近，以欢迎他们进入国际社会。”库珀话音未落，拜登露出笑容说，“我不是这个人，你看，我们现在与中国有着比任何时候都要严重的贸易逆差。而在我们执政时，就他不停说及的世贸组织情况，该组织刚裁定他的贸易政策违反了世贸组织规则”。

拜登说，“（我们执政时）在世贸组织提出了16次诉讼”。在他尚未说完话时，库珀追问道，“你是否将中国视为一个对手？”对此，拜登回答说，“我视中国为一个竞争对手，一个重要的竞争对手。这也是我为什么认为我们必须加强在亚洲的（外交）关系、我们的联盟。”

拜登续称，“这也是为什么我们必须明确，如果你记得的话，我过去在中国时曾明确指出，习告诉我，‘他们正在（南海）设立一个防空识别区’，我当时与（我们的）国安团队在一起。我的回答是，‘我们不会对此理睬，你认为我们将怎么做，降下来？我们将（派遣军机从中方的识别区上）飞过去’。”“我们将遵守国际规模，这正是我们将做的，并坚持他们也这样做，”拜登说。

同样在这一市民大会上，当拜登就疫情管理糟糕向特朗普发起攻击时还特意提到了，美国民调机构皮尤研究中心（Pew Research Center）的就13个国家领导人的民众信任度进行电话调查的结果显示，对特朗普的不信任度超出了普京和习近平。