特朗普改了主意 不参加联合国领袖视频会

美国总统特朗普今天透过幕僚官员，告知不去联合国大会的新想法，稍早特朗普曾经高调说亲自参加联合国大会，并说就算疫情威胁，别的国家领导人不去，他也要到场参加联合国大会。联合国大会今年安排在9月21日到9月29日以视频形式举行。消息没有说明特朗普是否对视频会议方式不感兴趣。稍早，中国官方消息说习近平将参加联合国大会视频会议。

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据法新社今天报道说，联合国大会将登场，特朗普说不会亲自参加。据白宫幕僚长今天在空军一号上告诉随行记者，美国总统特朗普不会亲身参加下周的联合国大会。但特朗普上月才说就算其他全球领袖因为疫情不敢前来，他还是想在纽约的联合国大会会议厅发表演说，如今改变心意。

该报道称，白宫幕僚长梅多斯（Mark Meadows）彻底打消外界悬念，在陪同特朗普前往威斯康辛州造势途中告诉媒体，总统不会亲自参加联合国大会第75届会议。由于全球陷入卫生危机，大会主要将透过视讯举行。

联合国大会供各国领袖轮番发表演说，今年安排在9月21日到9月29日举行。

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）在15 日的本届大会开幕讲话里强调，今年会议将着重在全球对2019冠状病毒疾病（COVID-19）的因应措施，以及「和平与安全、裁军、人权、性别平等与永续发展」等议题。