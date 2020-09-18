特朗普：如若是拜登主政 中国已成为世界主导力量

星期五距离11月3日2020年美国总统大选的举行仅剩46天的时间。美国总统特朗普和其民主党对手拜登也开始了选战最后的总攻阶段。特朗普周四晚通过推特表示，“如果拜登取胜，中国就赢了”。他还指，依照过去拜登对华政策的记录来看，如若是后者主政美国，中国现在已经成为世界的主导力量。

广告 继续浏览后续

特朗普当晚在威斯康辛州参加了竞选集会并发表演讲。他在讲话中重申了如若拜登在即将到来的大选中取胜，中国就赢了的观点。他还通过推特配图集会现场写道，“如果拜登赢了，中国就赢了。如果拜登赢了，暴徒就赢了。如果拜登赢了，骚乱制造者、无政府主义者、纵火者和焚烧国旗者就赢了。我正在竞选连任，把就业机会和工厂带回威斯康星州，将（制造）暴力的罪犯关进监狱，确保未来属于美国，而不是中国。”他进一步表示，“因为如果我们（共和党）赢了，美国就赢了。我们创造了世界历史上最伟大的经济体，现在我们又要这样做了！”

特朗普在随后的推文中进一步对混迹华盛顿政坛40多年的拜登发起攻击，并称，“没有人比拜登错得更多，更经常了。他投票支持（发动）伊拉克战争，他支持摧毁我们军队的国防自动减支，他反对击杀本·拉登的任务，他反对杀死（伊朗将军）苏莱曼尼，他坐视‘伊斯兰国’组织的崛起，他还欢呼称中国的崛起对美国和世界来说是积极的发展。”特朗普写到，“如果是拜登主政的话，本·拉登和苏莱曼尼还将会活着，‘伊斯兰国’还将继续狂暴恶行，中国现在已经成为世界的主导力量，而不是美国”。

特朗普在稍早的一则推文中试图纠正美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）在国会就俄罗斯正在干涉美国大选的发言指，“中国对美国大选的威胁远超俄罗斯”。克里斯多夫·雷当天稍早对众议院国土委员会表示，俄罗斯企图干预美国大选，主要的做法是“诋毁”前副总统乔·拜登。他说，“俄罗斯继续试图影响我们的选举，主要的方法是我们所称的有害的外国影响力。”

特朗普转发了克里斯托弗·雷出席该听证会的相关发言称，“可是克里斯托弗，你看不到来自中国的任何行动，尽管中国的威胁远远超过俄罗斯。由于我们有一个很容易受到攻击的、不请自来的选票骗局，这两个国家，还有其他国家，将干预我们2020年的选举。”

中俄则一直否认来自华盛顿的干选指控。值得一提的是，拜登当晚在他的老家宾西法尼亚州斯克兰顿（Scranton）市出席市民大会时表示，在他看来“俄罗斯是美国的一个对手”。当被主持人安德森·库珀（Anderson Cooper）追问是否将中国看作对手时，他回答说，“中国是一个竞争者，一个重要的竞争者。”