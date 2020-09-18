特朗普：如若是拜登主政 中國已成為世界主導力量

星期五距離11月3日2020年美國總統大選的舉行僅剩46天的時間。美國總統特朗普和其民主黨對手拜登也開始了選戰最後的總攻階段。特朗普周四晚通過推特表示，“如果拜登取勝，中國就贏了”。他還指，依照過去拜登對華政策的記錄來看，如若是後者主政美國，中國現在已經成為世界的主導力量。

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特朗普當晚在威斯康辛州參加了競選集會並發表演講。他在講話中重申了如若拜登在即將到來的大選中取勝，中國就贏了的觀點。他還通過推特配圖集會現場寫道，“如果拜登贏了，中國就贏了。如果拜登贏了，暴徒就贏了。如果拜登贏了，騷亂製造者、無政府主義者、縱火者和焚燒國旗者就贏了。我正在競選連任，把就業機會和工廠帶回威斯康星州，將（製造）暴力的罪犯關進監獄，確保未來屬於美國，而不是中國。”他進一步表示，“因為如果我們（共和黨）贏了，美國就贏了。我們創造了世界歷史上最偉大的經濟體，現在我們又要這樣做了！”

特朗普在隨後的推文中進一步對混跡華盛頓政壇40多年的拜登發起攻擊，並稱，“沒有人比拜登錯得更多，更經常了。他投票支持（發動）伊拉克戰爭，他支持摧毀我們軍隊的國防自動減支，他反對擊殺本·拉登的任務，他反對殺死（伊朗將軍）蘇萊曼尼，他坐視‘伊斯蘭國’組織的崛起，他還歡呼稱中國的崛起對美國和世界來說是積極的發展。”特朗普寫到，“如果是拜登主政的話，本·拉登和蘇萊曼尼還將會活着，‘伊斯蘭國’還將繼續狂暴惡行，中國現在已經成為世界的主導力量，而不是美國”。

特朗普在稍早的一則推文中試圖糾正美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）在國會就俄羅斯正在干涉美國大選的發言指，“中國對美國大選的威脅遠超俄羅斯”。克里斯多夫·雷當天稍早對眾議院國土委員會表示，俄羅斯企圖干預美國大選，主要的做法是“詆毀”前副總統喬·拜登。他說，“俄羅斯繼續試圖影響我們的選舉，主要的方法是我們所稱的有害的外國影響力。”

特朗普轉發了克里斯托弗·雷出席該聽證會的相關發言稱，“可是克里斯托弗，你看不到來自中國的任何行動，儘管中國的威脅遠遠超過俄羅斯。由於我們有一個很容易受到攻擊的、不請自來的選票騙局，這兩個國家，還有其他國家，將干預我們2020年的選舉。”

中俄則一直否認來自華盛頓的干選指控。值得一提的是，拜登當晚在他的老家賓西法尼亞州斯克蘭頓（Scranton）市出席市民大會時表示，在他看來“俄羅斯是美國的一個對手”。當被主持人安德森·庫珀（Anderson Cooper）追問是否將中國看作對手時，他回答說，“中國是一個競爭者，一個重要的競爭者。”