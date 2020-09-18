美参议员科顿提出法案：撤销中国永久最惠国待遇

来自美国阿肯色州的共和党籍联邦参议员汤姆•科顿（Tom Cotton）9月17日向参议院提出了撤销美国对中国永久最惠国待遇的法案。如果该法案随后经过美国会通过，其将把美方是否决定给予中国最惠国待遇的决定权，以一年一度的方式交予总统和国会定夺。

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科顿在声明中写道，“二十年前的本周，参议院给予了中国共产党一个礼物，那就是授予其永久最惠国待遇。这一灾难性的决定使中共变得更加富有，但却损失了数百万美国人的工作。现在是保护美国工人，及通过撤回中国的永久贸易地位来收回我们对北京的杠杆的时候了。”

这一由科顿提出的《中国贸易关系法案》将撤销中国的永久最惠国待遇，并恢复到2001年前的状态。根据这一法案，每年必须通过美国总统的决定来更新中国的最惠国待遇。美国国会还可以通过一项表示不赞成的联合决议，否决总统延长授予北京最惠国待遇的决定。

该法案还将根据就美国对外贸易关系执行的《杰克逊-范尼克修正案》（Jackson-Vanik Amendment）以扩大侵犯人权和贸易滥用的清单。如若出现这些情况，该修正案将剥夺中国获得最惠国待遇的资格，并无需总统豁免。依据该法案内容，这些相关的侵犯性行为包括：“使用或促成使用奴隶劳动；运营‘职业培训和教育中心’或其他的集中营，只要其违背了在那里人们的意愿；执行或以其他方式下令强制流产或绝育程序；未经他们的同意而摘取囚犯的器官；妨碍行使宗教自由；恐吓或骚扰居住在中华人民共和国境外的中华人民共和国国民；从事针对美国的系统性经济间谍活动，包括盗窃美国人民的知识产权。”

科顿此前在接受福克斯新闻专访时表示， 在该法案之下，如果北京对美国在西太平洋地区的船只发射导弹，或是像今年一样镇压香港，“每年我们将可以说不会更新中国的最惠国待遇。”他强调2001年美国赋予中国永久最惠国待遇之前，美国总统与国会每年都会重新评估中国在迈向市场经济及保护人权方面的进展，在1990年代时，每年都会针对中方的倒退有非常激烈的辩论。

科顿提出，美国必须回到那个途径，如此一来每年都可以对北京施压，要求其“停止窃取我们的智慧财产”、“停止窃取他们根据美国设计与工程所制造的产品。”他续称，该法案不会撤销对中国的最惠国待遇，但会变成每年一个很好的影响力量，“确保共产党已经开始表现得像个负责任的国家。”