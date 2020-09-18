美參議員科頓提出法案：撤銷中國永久最惠國待遇

來自美國阿肯色州的共和黨籍聯邦參議員湯姆•科頓（Tom Cotton）9月17日向參議院提出了撤銷美國對中國永久最惠國待遇的法案。如果該法案隨後經過美國會通過，其將把美方是否決定給予中國最惠國待遇的決定權，以一年一度的方式交予總統和國會定奪。

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科頓在聲明中寫道，“二十年前的本周，參議院給予了中國共產黨一個禮物，那就是授予其永久最惠國待遇。這一災難性的決定使中共變得更加富有，但卻損失了數百萬美國人的工作。現在是保護美國工人，及通過撤回中國的永久貿易地位來收回我們對北京的槓桿的時候了。”

這一由科頓提出的《中國貿易關係法案》將撤銷中國的永久最惠國待遇，並恢復到2001年前的狀態。根據這一法案，每年必須通過美國總統的決定來更新中國的最惠國待遇。美國國會還可以通過一項表示不贊成的聯合決議，否決總統延長授予北京最惠國待遇的決定。

該法案還將根據就美國對外貿易關係執行的《傑克遜-範尼克修正案》（Jackson-Vanik Amendment）以擴大侵犯人權和貿易濫用的清單。如若出現這些情況，該修正案將剝奪中國獲得最惠國待遇的資格，並無需總統豁免。依據該法案內容，這些相關的侵犯性行為包括：“使用或促成使用奴隸勞動；運營‘職業培訓和教育中心’或其他的集中營，只要其違背了在那裡人們的意願；執行或以其他方式下令強制流產或絕育程序；未經他們的同意而摘取囚犯的器官；妨礙行使宗教自由；恐嚇或騷擾居住在中華人民共和國境外的中華人民共和國國民；從事針對美國的系統性經濟間諜活動，包括盜竊美國人民的知識產權。”

科頓此前在接受福克斯新聞專訪時表示， 在該法案之下，如果北京對美國在西太平洋地區的船隻發射導彈，或是像今年一樣鎮壓香港，“每年我們將可以說不會更新中國的最惠國待遇。”他強調2001年美國賦予中國永久最惠國待遇之前，美國總統與國會每年都會重新評估中國在邁向市場經濟及保護人權方面的進展，在1990年代時，每年都會針對中方的倒退有非常激烈的辯論。

科頓提出，美國必須回到那個途徑，如此一來每年都可以對北京施壓，要求其“停止竊取我們的智慧財產”、“停止竊取他們根據美國設計與工程所製造的產品。”他續稱，該法案不會撤銷對中國的最惠國待遇，但會變成每年一個很好的影響力量，“確保共產黨已經開始表現得像個負責任的國家。”