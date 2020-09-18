美国众议院过决议案 谴责"中国病毒"说 未提"美国病毒"说

美国联邦众议院通过决议案，谴责与新冠病毒有关的反亚裔言论，其中包括总统特朗普常用来指称新型冠状病毒的“中国病毒”（China virus）。但决议案没有点名美国总统特朗普。决议案没有涉及美国病毒说法。共和党议员斥责此一讨论浪费时间。并指议会应该专注在像如何与中国竞争这种更大的议题。

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据自由时报今天报道称，美众院通过决议案，谴责“中国病毒”等反亚裔言论。这项决议案由民主党籍台裔议员孟昭文提出，以243票赞成、163票反对通过，票数比例大致与党派立场相符，不过有14名共和党议员“跑票”，加入民主党阵营投下赞成票。此案要求所有公务员谴责、拒绝任何形式的反亚裔情绪，谴责表现、宣扬种族主义和仇外，并且呼吁执法部门调查所有形式的仇恨犯罪。

决议案未点名总统特朗普，但是指出美国卫生部门官员已经表明，以“中国病毒”指称新型冠状病毒“不合适且不精确”，决议案建议美国领导人对抗不实资讯和歧视。

据孟昭文在推特发文说，“通过众议院908号决议案，传递出一致讯息：不容这类偏见、仇恨和仇外”。众议院议长裴洛西批评特朗普妖魔化中国，以图转移外界对俄罗斯干预选举的注意力。

据该报道，此案是表达民主党主导的众议院态度，因此不会送交共和党居多数的参议院讨论，或者送到白宫给总统签署或否决。

共和党的众议院领袖麦克卡锡（Kevin McCarthy）说，讨论这种不具约束力的决议案，“浪费议员时间”，议会应该专注在像如何与中国竞争这种更大的议题；同党议员乔丹（Jim Jordan）说，“这只是另一个攻击总统的机会”。