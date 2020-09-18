美国民主党议员提反制中国10年计划

美国民主党议员计划提出一项价值超过3500亿美元的法案，用于在未来十年内提升美国的工业产能，以减轻美国对中国经济的依赖。这项法案的重点是提升美国在科技领域的研发能力，并将在未来四年间为此拨款3000亿美元。此外，法案还将额外对美国半导体业投资约160亿美元，协助美国在这一领域持续领先中国。

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据自由亚洲报道称，美民主党议员提出数千亿美元法案，花十年反制中国。美国民主党议员周四计划提出一项价值超过3500亿美元的法案，用于在未来十年内提升美国的工业产能，以减轻美国对中国经济的依赖。

这项法案是由参议院少数党领袖舒默(Chuck Schumer)和民主党参议员梅内德斯(Bob Menendez)于昨天共同提出的，旨在改善美国的制造业能力和基础设施，以便提升美国企业的竞争力。据舒默表示，这项法案是对中共的掠夺性贸易手段和攻击性军事行为的反制，并将巩固美国的同盟关系。

据该报道，这项法案的重点是提升美国在科技领域的研发能力，并将在未来四年间为此拨款3000亿美元。此外，法案还将额外对美国半导体业投资约160亿美元，协助美国在这一领域持续领先中国。法案还希望打破中国对全球供应链的控制，并会要求美国国防部从本国和“友国”采购特定物资，而非从中国采购。