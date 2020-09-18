美国禁止境内微信支付、转账 一并与TikTok被禁下载、更新

美国商务部9月18日发表声明表示，为捍卫美国国家安全，从20日开始，其国内将被禁止与微信国际版WeChat和抖音国际版TikTok进行商业交易。具体而言，美国境内届时将无法对这两个应用程序进行下载或更新。此外，通过微信平台进行支付和转账的行为也将遭到禁止等。

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美国商务部的声明称，“为了回应特朗普总统2020年8月6日签署的行政命令，商务部今天宣布取缔跟微信和TikTok移动应用相关的交易以维护美国的国家安全。中国共产党已经显示了利用这些应用来威胁美国的国家安全、外交政策和经济的手段和动机。今天宣布的诸项取缔措施结合起来将取消这些应用的下载、大大降低其功能，从而保护在美国的用户。”

美国商务部部长罗斯（Wilbur Ross）表示，“今天的行动再次证明特朗普总统将竭尽全力保障我们的国家安全，保护美国人免遭中国共产党的威胁。”他续称，“按照总统的指令，我们已经采取显著的行动抗击中国恶意收集美国公民的个人资料，同时推广我们的国家价值观和基于规则的民主规范，积极执行美国的法律法规。”

声明称，“微信和TikTok构成的威胁虽然不完全相同，但它们是类似的。两者都从用户那里收集大量的信息，其中包括网络活动，用户地点资料，浏览和搜索记录。两者都积极参加中国的军民两用项目，必须跟中共情报部门合作。这些因素结合起来导致使用微信和TikTok对我们的国家安全造成不可接受的风险。”

声明中，此前白宫行政禁令里并未明确的“禁止相关交易”也有了具体描述，包括自2020年9月20日起，禁止以下行为：通过美国移动应用程序商店下载或更新微信和TikTok；通过微信在美国境内提供的转账或处理付款任何服务。

这一政策还包括，对微信自2020年9月20日起，以及对TikTok自2020年11月12日起，禁止以下交易：提供任何互联网托管服务，以使两个程序获得运行和优化；提供任何互联网内容分发内容，以使两个程序获得运行和优化；提供任何与美国直接签约或安排的互联网传输或对等服务，以使两个程序获得运行和优化；在美国境内开发、或可访问的软件或服务中使用移动应用程序的组成代码、功能或服务。

美国商务指，未来可能宣布其他跟微信和TikTok相关的交易。如果美国政府确定微信或TikTok的违法行为被这些行政命令范围之外的其他应用程序以某种方式复制，则总统有权考虑是否可能需要附加命令来解决此类活动。此前，特朗普已经发出最后通牒，TikTok导致的国家安全问题必须在11月12日前解决。对此，声明强调，如果11月12日前TikTok可以解决和美国国家安全相关的问题，则可以取消此禁令。

对于华盛顿的这一决定，TikTok母公司字节跳动当晚回应称，“公司反对这个决定并对此深感失望。上亿美国用户组成了热爱TikTok的社区，因为TikTok给他们带来快乐，让他们表达自我，与他人建立联系。TikTok致力于保护用户的隐私和安全，为人们带来欢笑，并帮助平台创作者发展有意义的事业。”

字节跳动方面表示，“TikTok提案中承诺在透明度和责任方面做出努力，其中包括第三方审计、代码安全验证，并允许美国政府监督美国用户数据的安全。此外，美国技术提供商将负责TikTok美国用户的数据储存、维护和合规。美国政府此前行政令未经正当程序颁布，可能剥夺美国民众及小企业发声和生存的重要平台。为此，TikTok将继续坚持诉讼，维护用户、创作者、合作伙伴以及公司的正当权益。”

另据路透社报报导，加州一个联邦法官否决了一批微信使用者要求法院阻止商务部禁令的请求，但表示愿意在当天对紧急动议有所倾听。此外，推出微信的腾讯亦发表声明指，“我们已知悉美国商务部长针对WeChat在美国国内使用的行政命令最新公布。作为一款服务于海外各地用户的应用，WeChat一直遵守当地法律法规，其数据政策与程序符合全球最严格的隐私标准。”

腾讯称，“为了保障美国用户的基本通信权益不受影响，这段时间我们与美国政府进行了多轮沟通，寻求妥善的解决方案。但很遗憾，双方尚未达成共识。我们会继续与美国政府沟通，以争取长期解决方案。”