美國禁止境內微信支付、轉賬 一併與TikTok被禁下載、更新

美國商務部9月18日發表聲明表示，為捍衛美國國家安全，從20日開始，其國內將被禁止與微信國際版WeChat和抖音國際版TikTok進行商業交易。具體而言，美國境內屆時將無法對這兩個應用程序進行下載或更新。此外，通過微信平台進行支付和轉賬的行為也將遭到禁止等。

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美國商務部的聲明稱，“為了回應特朗普總統2020年8月6日簽署的行政命令，商務部今天宣布取締跟微信和TikTok移動應用相關的交易以維護美國的國家安全。中國共產黨已經顯示了利用這些應用來威脅美國的國家安全、外交政策和經濟的手段和動機。今天宣布的諸項取締措施結合起來將取消這些應用的下載、大大降低其功能，從而保護在美國的用戶。”

美國商務部部長羅斯（Wilbur Ross）表示，“今天的行動再次證明特朗普總統將竭盡全力保障我們的國家安全，保護美國人免遭中國共產黨的威脅。”他續稱，“按照總統的指令，我們已經採取顯著的行動抗擊中國惡意收集美國公民的個人資料，同時推廣我們的國家價值觀和基於規則的民主規範，積極執行美國的法律法規。”

聲明稱，“微信和TikTok構成的威脅雖然不完全相同，但它們是類似的。兩者都從用戶那裡收集大量的信息，其中包括網絡活動，用戶地點資料，瀏覽和搜索記錄。兩者都積極參加中國的軍民兩用項目，必須跟中共情報部門合作。這些因素結合起來導致使用微信和TikTok對我們的國家安全造成不可接受的風險。”

聲明中，此前白宮行政禁令里並未明確的“禁止相關交易”也有了具體描述，包括自2020年9月20日起，禁止以下行為：通過美國移動應用程序商店下載或更新微信和TikTok；通過微信在美國境內提供的轉賬或處理付款任何服務。

這一政策還包括，對微信自2020年9月20日起，以及對TikTok自2020年11月12日起，禁止以下交易：提供任何互聯網託管服務，以使兩個程序獲得運行和優化；提供任何互聯網內容分發內容，以使兩個程序獲得運行和優化；提供任何與美國直接簽約或安排的互聯網傳輸或對等服務，以使兩個程序獲得運行和優化；在美國境內開發、或可訪問的軟件或服務中使用移動應用程序的組成代碼、功能或服務。

美國商務指，未來可能宣布其他跟微信和TikTok相關的交易。如果美國政府確定微信或TikTok的違法行為被這些行政命令範圍之外的其他應用程序以某種方式複製，則總統有權考慮是否可能需要附加命令來解決此類活動。此前，特朗普已經發出最後通牒，TikTok導致的國家安全問題必須在11月12日前解決。對此，聲明強調，如果11月12日前TikTok可以解決和美國國家安全相關的問題，則可以取消此禁令。

對於華盛頓的這一決定，TikTok母公司字節跳動當晚回應稱，“公司反對這個決定並對此深感失望。上億美國用戶組成了熱愛TikTok的社區，因為TikTok給他們帶來快樂，讓他們表達自我，與他人建立聯繫。TikTok致力於保護用戶的隱私和安全，為人們帶來歡笑，並幫助平台創作者發展有意義的事業。”

字節跳動方面表示，“TikTok提案中承諾在透明度和責任方面做出努力，其中包括第三方審計、代碼安全驗證，並允許美國政府監督美國用戶數據的安全。此外，美國技術提供商將負責TikTok美國用戶的數據儲存、維護和合規。美國政府此前行政令未經正當程序頒布，可能剝奪美國民眾及小企業發聲和生存的重要平台。為此，TikTok將繼續堅持訴訟，維護用戶、創作者、合作夥伴以及公司的正當權益。”

另據路透社報報導，加州一個聯邦法官否決了一批微信使用者要求法院阻止商務部禁令的請求，但表示願意在當天對緊急動議有所傾聽。此外，推出微信的騰訊亦發表聲明指，“我們已知悉美國商務部長針對WeChat在美國國內使用的行政命令最新公布。作為一款服務於海外各地用戶的應用，WeChat一直遵守當地法律法規，其數據政策與程序符合全球最嚴格的隱私標準。”

騰訊稱，“為了保障美國用戶的基本通信權益不受影響，這段時間我們與美國政府進行了多輪溝通，尋求妥善的解決方案。但很遺憾，雙方尚未達成共識。我們會繼續與美國政府溝通，以爭取長期解決方案。”