美欧外长据报最快月内举行首次中国问题对话

香港《南华早报》9月18日引述一名匿名的欧盟高级外交官的话指，美国国务卿蓬佩奥最快将会在月内和欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）共同举行美欧之间的首次中国问题对话。

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报导称，这名欧盟高级外交官证实，博雷利将在下周一的欧盟外长会议上正式提出，与美国进行中国问题对话的提议。该消息人士还表示，欧美双方经常就中国话题互换意见，双方外交长官的首个中国问题对话最快会于月内举行。根据意大利媒体报导，蓬佩奥预计还将会对意大利和梵蒂冈进行访问。他被指届时将劝说意大利政府不要接受中方“一带一路”倡议中对该国多个港口的投资。他预计还将就对华关系问题与梵蒂冈交换意见。

日前，欧洲理事会主席米歇尔(Charles Michel)和欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)与中国国家主席习近平举行了中欧峰会。会后，米歇尔强调，欧洲要做一个美中竞争之间的参与者，而不是成为这两个全球性大国的逐利赛场。针对博雷利被指将提出与美方就中国问题展开对话的消息，一名匿名的欧盟外交官说，“这向北京发出了一个强烈的信号，即欧盟很高兴与美国就我们对中国日益增加的担忧进行讨论，即便是与以对欧盟并不友好而著称的特朗普政府也是如此。”

美国国务院并未回应该报的置评请求。据悉，博雷利曾于今年6月在与蓬佩奥和欧盟27国外长举行视频会议时，提出了美欧之间应举行中国问题对话的提议。博雷利当时说，“在与中国的关系中，我们共同面临一些问题，而我们的密切合作对于共同解决这些问题非常重要。” 他谈到，“这肯定包括香港的局势。”

来自欧盟的一名女发言人亦未回应，他们二人将以会面还是视频会议的方式进行这一对话。来自意大利的媒体则报导指，蓬佩奥将于月底到访该国和梵蒂冈。就在数周前，中国外长王毅对意大利进行了访问，以试图修补新冠疫情后的两国关系。据了解，北京正在和梵蒂冈就延长中梵主教任命协议的问题进行谈判。

当地媒体报导，蓬佩奥预计还会与意大利政府谈及中方的“一带一路”投资问题。这其中不少注意力会聚焦在该国东北部的里雅斯特港（The port of Trieste）项目上。据悉，该港口的一些试点项目是由中国交通建设公司管理的。上个月，这一公司旗下的五家子公司因被指参与南海军事化而遭到了美国地制裁。