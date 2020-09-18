美歐外長據報最快月內舉行首次中國問題對話

香港《南華早報》9月18日引述一名匿名的歐盟高級外交官的話指，美國國務卿蓬佩奧最快將會在月內和歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）共同舉行美歐之間的首次中國問題對話。

廣告 繼續瀏覽後續

報導稱，這名歐盟高級外交官證實，博雷利將在下周一的歐盟外長會議上正式提出，與美國進行中國問題對話的提議。該消息人士還表示，歐美雙方經常就中國話題互換意見，雙方外交長官的首個中國問題對話最快會於月內舉行。根據意大利媒體報導，蓬佩奧預計還將會對意大利和梵蒂岡進行訪問。他被指屆時將勸說意大利政府不要接受中方“一帶一路”倡議中對該國多個港口的投資。他預計還將就對華關係問題與梵蒂岡交換意見。

日前，歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)和歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)與中國國家主席習近平舉行了中歐峰會。會後，米歇爾強調，歐洲要做一個美中競爭之間的參與者，而不是成為這兩個全球性大國的逐利賽場。針對博雷利被指將提出與美方就中國問題展開對話的消息，一名匿名的歐盟外交官說，“這向北京發出了一個強烈的信號，即歐盟很高興與美國就我們對中國日益增加的擔憂進行討論，即便是與以對歐盟並不友好而著稱的特朗普政府也是如此。”

美國國務院並未回應該報的置評請求。據悉，博雷利曾於今年6月在與蓬佩奧和歐盟27國外長舉行視頻會議時，提出了美歐之間應舉行中國問題對話的提議。博雷利當時說，“在與中國的關係中，我們共同面臨一些問題，而我們的密切合作對於共同解決這些問題非常重要。” 他談到，“這肯定包括香港的局勢。”

來自歐盟的一名女發言人亦未回應，他們二人將以會面還是視頻會議的方式進行這一對話。來自意大利的媒體則報導指，蓬佩奧將於月底到訪該國和梵蒂岡。就在數周前，中國外長王毅對意大利進行了訪問，以試圖修補新冠疫情後的兩國關係。據了解，北京正在和梵蒂岡就延長中梵主教任命協議的問題進行談判。

當地媒體報導，蓬佩奧預計還會與意大利政府談及中方的“一帶一路”投資問題。這其中不少注意力會聚焦在該國東北部的里雅斯特港（The port of Trieste）項目上。據悉，該港口的一些試點項目是由中國交通建設公司管理的。上個月，這一公司旗下的五家子公司因被指參與南海軍事化而遭到了美國地制裁。