丛培武：加方应认真反思在孟晚舟案中被美国利用

中国驻加拿大大使丛培武9月18日在参加视频活动时表示，加拿大在中国电讯巨头华为首席财务官孟晚舟的事件上，被美国利用，应该对此进行认真反思。

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丛培武当天在阿尔伯塔大学中国学院举行的网络研讨会上发表演说时指，中加关系因孟晚舟事件陷入严重困难。他说，“中加关系发展中也有教训值得认真总结，我认为最突出的就是来自‘第三方’的干扰。当前，两国关系因孟晚舟事件陷入严重困难。正如中方多次强调的，该事件是美国为了打压中国高科技企业和华为公司而炮制的严重政治事件。”

丛培武称，“越来越多的事实印证了其政治属性，加越来越多有识之士对此已经有了清醒认识。美方在孟晚舟事件上的作法是野蛮的霸凌行径，完全违背了国际关系基本准则。不幸的是，加方在该事件中被美利用，充当了美方帮凶。对此，加方应予以认真反思。”他随后在讲话中还提到，“当务之急，加方应从事情本身是非曲直和公平正义出发，尽早作出正确决断，妥善解决孟晚舟事件，使她平安回国，为两国关系重回正轨创造条件，使两国之间的巨大合作潜力得到释放。“

值得一提的是，加拿大外长商鹏飞（Francois-Philippe Champagne）同日在接受《环球邮报》采访时指，加政府放弃了和中国达成自由贸易协定的想法。据悉，加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）自2015年上台以来一直希望和北京达成两国之间的自由贸易协定。而在孟晚舟于2018年12月1日在温哥华被捕以及两名加拿大人康明凯和斯帕弗随后在中国被捕事件接连发生后，双方于2016年展开的相关贸易协定谈判就如履薄冰。

商鹏飞在采访中还强调了北京的制裁性外交，他认为，谈判继续下去的条件目前并不成熟。商鹏飞说，“2020年的中国已经不是2016年的中国了”。他谈到，加方正在以看2020年中国的眼光，来重审在2016年定下的对华政策和倡议。他还强调，加政府的优先重点是要把两名在中国被逮捕的加拿大人送回到他们的家中。