佩洛西：美国会下周审议两部涉新疆强迫劳工法案

自华盛顿方面消息，美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）9月18日表示，众议院下周将审议两部有关新疆地区强迫劳工问题的法案，其中一部将禁止进口强迫劳动产品，另外一部则要求上市的美国公司披露它们的供应链。

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佩洛西在她每周五的例行新闻会上表示，“如果我们因为商业利益而拒绝谈论中国的人权问题，美国将失去道德权威去谈论世界任何地方的人权问题。”她还提到，过去逾30年自己一直是中国贸易和人权问题的批评者。此前，美国国土安全部的海关与边境保护局在14日宣布，针对中国产品发布了五项禁止进口的暂扣令。

据悉，佩洛西提到的两部法案其中一部是由十多位跨党派议员今年3月在两院提出的《防止强迫维吾尔人劳动法案》。议员们还要审议的另一部法案是《强迫维吾尔人劳动披露法案》。此外，她并呼吁由共和党控制的参议院审议众议院今年1月通过的《西藏政策与支持法案》。

联合国此前曾引述报告指，有一百万维吾尔人等穆斯林少数民族被送入中方所谓的“再教育营”中，那里很多人被强迫劳动。北京则否认来自国际社会的指控，并批评美国等国干预内政。值得一提的是，随着美国总统大选和国会参众两院共470个议席的选举将同时到来，特朗普总统和共和党人也在近期不断就对华政策问题向民主党总统候选人拜登发难。

参议院的民主党人则于17日推出了到目前为止最为全面的对华政策战略性法案，既《美国领导法案》(The America LEADS Act )，以面对来自北京的威胁和挑战和竞争。

其内容包括，要求总统、商务部长和财政部长提交报告，以鉴别在明知的情况下于中国从事或协助强迫劳动的个人并对他们实施制裁，以借此打击对新疆地区维吾尔人的迫害。法案还提出授予维吾尔和其他在新疆受到迫害的穆斯林少数民族，以及受到迫害威胁的香港居民美国难民身份等内容。