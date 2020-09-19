叢培武：在孟晚舟事件中被美國利用 加方應認真反思

中國駐加拿大大使叢培武9月18日在參加視頻活動時表示，加拿大在中國電訊巨頭華為首席財務官孟晚舟的事件上，被美國利用，應該對此進行認真反思。

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叢培武當天在阿爾伯塔大學中國學院舉行的網絡研討會上發表演說時指，中加關係因孟晚舟事件陷入嚴重困難。他說，“中加關係發展中也有教訓值得認真總結，我認為最突出的就是來自‘第三方’的干擾。當前，兩國關係因孟晚舟事件陷入嚴重困難。正如中方多次強調的，該事件是美國為了打壓中國高科技企業和華為公司而炮製的嚴重政治事件。”

叢培武稱，“越來越多的事實印證了其政治屬性，加越來越多有識之士對此已經有了清醒認識。美方在孟晚舟事件上的作法是野蠻的霸凌行徑，完全違背了國際關係基本準則。不幸的是，加方在該事件中被美利用，充當了美方幫兇。對此，加方應予以認真反思。”他隨後在講話中還提到，“當務之急，加方應從事情本身是非曲直和公平正義出發，儘早作出正確決斷，妥善解決孟晚舟事件，使她平安回國，為兩國關係重回正軌創造條件，使兩國之間的巨大合作潛力得到釋放。“

值得一提的是，加拿大外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）同日在接受《環球郵報》採訪時指，加政府放棄了和中國達成自由貿易協定的想法。據悉，加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）自2015年上台以來一直希望和北京達成兩國之間的自由貿易協定。而在孟晚舟於2018年12月1日在溫哥華被捕以及兩名加拿大人康明凱和斯帕弗隨後在中國被捕事件接連發生後，雙方於2016年展開的相關貿易協定談判就如履薄冰。

商鵬飛在採訪中還強調了北京的制裁性外交，他認為，談判繼續下去的條件目前並不成熟。商鵬飛說，“2020年的中國已經不是2016年的中國了”。他談到，加方正在以看2020年中國的眼光，來重審在2016年定下的對華政策和倡議。他還強調，加政府的優先重點是要把兩名在中國被逮捕的加拿大人送回到他們的家中。