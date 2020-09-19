就中梵协议蓬佩奥进言教廷：“真理必叫你们得以自由”

北京与梵蒂冈就中梵主教任命协议续约问题尚未出现结果之际，美国国务卿蓬佩奥9月19日通过推特呼吁，希望罗马教廷能与美方一道保护宗教自由并与中国的天主教徒和香港人民站在一起。他还在18日于网络宗教媒体“首要事物”（First Things）撰文指，面对中国共产党，梵蒂冈应坚守宗教自由。

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蓬佩奥通过推特写道，“美国国务院一直以来为中国和全球的宗教自由高声呼吁，也对那些侵犯教徒的人采取措施让他们负责。我们将继续这样做，并与中国的天主教徒和宗教信徒站在一起。 我们呼吁梵蒂冈加入我们。”他续称，“天主教徒们是香港为人权呼吁的最有力声音之一，包括李柱铭和黎智英。北京因为促进自由的‘罪行’对他们进行逮捕、监视和骚扰。梵蒂冈应与天主教徒和香港人民站在一起。”

蓬佩奥在其题为“中国的天主教徒和教廷的道德见证”的文章中写道，“在习近平的专制统治下，中国的人权状况已严重恶化，特别是对于宗教信徒而言。可靠的报道揭露了中国共产党对新疆穆斯林进行强迫绝育和堕胎，虐待天主教神父和居士以及对新教家庭教会的袭击；这些都是‘中国化’运动的一部分，该运动旨在使上帝服从党，并同时将习近平推销成一个超凡的神灵。现在，中国人民比以往任何时候都需要梵蒂冈的道义见证和权威来支持中国的宗教信徒。”

蓬佩奥称，“梵蒂冈的外交官本月将与中共的外交人员举行会议，商讨教廷与中国续签两年的临时协议事宜。该协议的条款从未公开披露过；但教廷的希望是，通过与中国政权就任命主教（中国对当地社区信仰的传统管家）达成协议，从而改善天主教徒在中国的状况。”他提出，“两年过去了，很明显，中梵协定并未使天主教徒免受共产党的掠夺，更不用说党对基督徒、藏传佛教徒、法轮功信徒和其他宗教信徒的残酷对待。”

蓬佩奥在文中还指，“港府最近实施的由北京指定的国安法立法，提升了党对香港的宗教信徒们使用同样的恐吓手段和全套国家镇压的幽灵。”他谈到，香港一些最愿为人的尊严和人权发声的常是天主教徒，因此诸如李柱铭和黎智英等天主教信徒为了维护香港在1997年回归时，北京曾作出对基本自由的承诺进行拥护而遭到了上述对待。

蓬佩奥认为，罗马教廷有独特的能力和责任将全球的注意力聚焦在侵犯人权的问题之上，其过去也在针对东欧的共产主义和拉美及东亚的专制和维权政府的问题上这样做过。蓬佩奥称，“今天，面对中国共产党，（教廷）应该运用同样的道德见证力量。”他并在文章最后写道，“教宗方济各曾于2013年说过：‘基督徒必须以善待恶，像耶稣那样，将十字架背负在自己身上。’ 历史告诉我们，极权主义政权只能在黑暗和寂静中生存，当其罪行和残酷行为没有引起注意和重视。”

蓬佩奥续指，“如果中国共产党设法让天主教会和其他宗教团体屈服，那么蔑视人权的政权都将会大胆起来，而对于那些选择荣耀上帝高于时下独裁者的勇敢的宗教信徒而言，抵制暴政的代价将会增加。”他称，“我祈祷，在与中国共产党打交道时，罗马教廷和所有相信神圣火花正照亮每个人生命的人都将听从约翰福音中耶稣的话：‘真理必叫你们得以自由’。”