布兰斯塔德：中共体制及其不愿承认犯错导致新冠大流行

即将离任的美国驻华大使布兰斯塔德9月18日在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时表示，中国的共产党体制导致当局在疫情初期隐瞒相关信息，并对指出疫情的医生加以处罚，而其带来的结果是“本可以在武汉得到控制的（新冠疫情）成为了全球大流行。”

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采访中，布兰斯塔德告诉CNN称，他曾有幸作为第一个美国州长接待了来访的时下中国领导人习近平，尽管后者当时仅是艾奥瓦州姊妹省，河北省的一个县级党委书记。他谈到，自己和特朗普总统都认为与外国官员建立个人关系很有价值。布兰斯塔德说，“我认为，就外交而言，你一直希望与他人建立关系。”他补充说，“习主席对中国来说是一个非常强大的领导人，但这是一个共产主义、威权制度，不幸的是，我们有非常不同的政体。”

美国总统特朗普近期一直强调中方对新冠疫情在美国和全球大流行富有责任。布兰斯塔德在采访中谈到，“中国体制导致他们隐瞒了它（疫情），甚至对那些在最初指出疫情的医生进行了惩罚。”记者随后问道，特朗普在针对中国政府与疫情之间关系的问题上表态多有出入，例如年初疫情刚在中国爆发时，特朗普曾称赞习近平是一个好朋友，对其展现的领导力加以赞赏，而随着疫情的蔓延，特朗普又开始对除习之外的中国官方和中共进行批评。

布兰斯塔德回答说，“总统曾打过多次电话，特朗普总统和习主席之间电话交谈的次数要多于任何一对美国总统和中国领导人”。他续称，“最开始时，我认为特朗普总统相信了中方对（新冠）病毒的描述；之后，他和其他国家发现中方说的并不属实。”布兰斯塔德说，“还发生了（对疫情的）假消息和隐瞒，其结果是我们正在面对一个全球性的（新冠）大流行”。他称，“我的确认为是中国的共产党体制和他们不愿承认犯错导致了整个事情的发生，这是不幸的事”。

记者谈到，正如布兰斯塔德所说，特朗普在一些问题上展现出对华强硬态度，例如在贸易问题上，而在其他的问题上是否出现了外交失败？对此，布兰斯塔德回答说，“事实上发生的是，中国在这些领域采取的行动，包括不公对待维吾尔人，他们在香港、南中国海的所作所为，（这些都使）他们在全球疏远了很多国家。”他补充说，“印度一直是一个中立的国家，他们对印度采取的行动对自己造成了真正的问题。他们在全球发布的假消息和对新冠疫情所采取的战狼方式，反而使得人们减少了对中国的尊重。”

布兰斯塔德说，“不仅在美国，世界人民对与中国合作和支持中国的兴趣急剧下降。”此外，他在采访中还谈到，回国后将主要与美国民众分享，特朗普政府在两党的支持下为取得一个公平和对等的对华关系所采取的行动，无论是在贸易，还是在争取外交和媒体权利等。布兰斯塔德在采访中提到，他担任美国驻华大使的时间比之前的三位大使都长，而在回到美国后如果特朗普提出要求，其会像4年前一样帮助竞选拉票。