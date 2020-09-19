布蘭斯塔德：中共體制及其不願承認犯錯導致新冠大流行

即將離任的美國駐華大使布蘭斯塔德9月18日在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，中國的共產黨體制導致當局在疫情初期隱瞞相關信息，並對指出疫情的醫生加以處罰，而其帶來的結果是“本可以在武漢得到控制的（新冠疫情）成為了全球大流行。”

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採訪中，布蘭斯塔德告訴CNN稱，他曾有幸作為第一個美國州長接待了來訪的時下中國領導人習近平，儘管後者當時僅是艾奧瓦州姊妹省，河北省的一個縣級黨委書記。他談到，自己和特朗普總統都認為與外國官員建立個人關係很有價值。布蘭斯塔德說，“我認為，就外交而言，你一直希望與他人建立關係。”他補充說，“習主席對中國來說是一個非常強大的領導人，但這是一個共產主義、威權制度，不幸的是，我們有非常不同的政體。”

美國總統特朗普近期一直強調中方對新冠疫情在美國和全球大流行富有責任。布蘭斯塔德在採訪中談到，“中國體制導致他們隱瞞了它（疫情），甚至對那些在最初指出疫情的醫生進行了懲罰。”記者隨後問道，特朗普在針對中國政府與疫情之間關係的問題上表態多有出入，例如年初疫情剛在中國爆發時，特朗普曾稱讚習近平是一個好朋友，對其展現的領導力加以讚賞，而隨着疫情的蔓延，特朗普又開始對除習之外的中國官方和中共進行批評。

布蘭斯塔德回答說，“總統曾打過多次電話，特朗普總統和習主席之間電話交談的次數要多於任何一對美國總統和中國領導人”。他續稱，“最開始時，我認為特朗普總統相信了中方對（新冠）病毒的描述；之後，他和其他國家發現中方說的並不屬實。”布蘭斯塔德說，“還發生了（對疫情的）假消息和隱瞞，其結果是我們正在面對一個全球性的（新冠）大流行”。他稱，“我的確認為是中國的共產黨體制和他們不願承認犯錯導致了整個事情的發生，這是不幸的事”。

記者談到，正如布蘭斯塔德所說，特朗普在一些問題上展現出對華強硬態度，例如在貿易問題上，而在其他的問題上是否出現了外交失敗？對此，布蘭斯塔德回答說，“事實上發生的是，中國在這些領域採取的行動，包括不公對待維吾爾人，他們在香港、南中國海的所作所為，（這些都使）他們在全球疏遠了很多國家。”他補充說，“印度一直是一個中立的國家，他們對印度採取的行動對自己造成了真正的問題。他們在全球發布的假消息和對新冠疫情所採取的戰狼方式，反而使得人們減少了對中國的尊重。”

布蘭斯塔德說，“不僅在美國，世界人民對與中國合作和支持中國的興趣急劇下降。”此外，他在採訪中還談到，回國後將主要與美國民眾分享，特朗普政府在兩黨的支持下為取得一個公平和對等的對華關係所採取的行動，無論是在貿易，還是在爭取外交和媒體權利等。布蘭斯塔德在採訪中提到，他擔任美國駐華大使的時間比之前的三位大使都長，而在回到美國後如果特朗普提出要求，其會像4年前一樣幫助競選拉票。