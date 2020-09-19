《时代》读者选年度百大风云人物 罗冠聪第一

涉嫌触犯国安法而被通缉的罗冠聪在网上向支持者报平安时，对未有机会好好跟父母道别而倍感痛苦。（罗冠聪面书网页截图）

美国《时代》杂志（TIME）18日（美国时间）宣布2020年度风云人物入围“读者票选”名单，今年各国政坛上重要人物皆入选，其中包含台湾总统蔡英文。相关投票结果也一起出炉，第一名由香港众志前主席、香港史上最年轻立法会议员罗冠聪获选。另外，“编辑评选”的结果将在本月22日公布。

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据联合新闻网今天报道称，美《时代》票选年度百大人物前香港众志主席罗冠聪夺冠，台湾总统蔡英文入选美国《时代》杂志2020票选百大人物名单内。

美国《时代》杂志18日公布“2020年百大风云人物”读者票选结果，票选名单中多为各国政坛领袖，获得提名的政治人物包含美国总统特朗普、德国总理默克尔、俄罗斯总统普京、英国首相约翰逊、北朝鲜领导人金正恩、中国领导人习近平、韩国总统文在寅、以及台湾总统蔡英文。

该报道说，据了解，该份调查第一名是前香港众志主席、目前流亡英国的罗冠聪拿下，这次共有470万读者参与票选活动。继去年“香港示威者后”，罗冠聪以3.8％票数获选第一名，同时也是连续两年由香港人夺得读者票选第一名；第二、第三名分别由疫情流行下坚守岗位的医护人员等。

除此之外，“编辑评选结果”也将在22日公布。