特朗普表示几日内将提名最高法院大法官金斯伯格继任人选

美国联邦最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）18日去世，消息人士告诉ABC电视新闻网：特朗普总统表示几天内就会提出继任人选；参议院多数党领袖麦康奈尔声明：参议院将对特朗普的提名进行表决。

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麦康奈尔的声明与他2016年时的立场形成鲜明对比，2016年他曾以大选年为由，拒绝对前总统奥巴马提名加兰德（Merrick Garland）法官继任已故大法官斯卡利亚（Antonin Scalia）举行听证会，但他却在18日公开表示，无论特朗普提名谁，都会进行全院表决。尽管金斯伯格去世前曾表明“最热切希望我在新总统上任前不会被换掉”。

民主党总统候选人拜登指出：“选民应选出总统，新总统会选出大法官”；参院少数党领袖舒默说：直到新总统就任前，不应补实空缺的大法官席位。媒体预计：大选前会出现一场足以列入史册的新大法官提名大战。

ABC的报导说：正在明尼苏达州举行造势大会的特朗普是从记者团得知金斯伯格去世的消息，特朗普说“无论你同不同意，金斯伯格是一位了不起的女性，有着了不起的一生。”

消息人士透露：9月初，特朗普在最高法院的大法官候选名单中增加了20个新名字，其中包含一位女性、2017年就任联邦第七巡回上诉法院法官的巴瑞特（Amy Coney Barrett），她被认为是头号候选人。

金斯伯格在大法官席上坐了27年，是美国的第二位女性大法官，她的去世离11月3日美国总统大选投票日只差不到7周。

金斯伯格去世前，最高法院大法官保守派与自由派比例为5比4，一旦特朗普的提名获参议院通过，保守派将以6比3占绝对多数，这对未来美国的法律影响将会很大。