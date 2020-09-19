美国总统大选开跑 维吉尼亚先投票 特朗普与拜登均赴明尼苏达抢票

美国总统大选加快竟跑速度。美国总统特朗普和民主党总统候选人拜登今天双双在明尼苏达州造势拚人气。尽管明尼苏达州是民主党传统票仓，然而特朗普在2016年大选仅输民主党对手希拉里克林顿不到2个百分点。维吉尼亚州已经展开提前投票，第一天选民就大排长龙。

广告 继续浏览后续

据法新社报道，美国总统特朗普和民主党总统候选人拜登今天双双在明尼苏达州造势拚人气。特朗普赴明尼苏达州前曾在推特上表示，「爱困乔（乔是拜登的名字）根本不知道」如何处理疫情。

特朗普和拜登将于本月29日在俄亥俄州克里夫兰（Cleveland）举行第1场总统辩论。

美国总统大选选战进入白热化，维吉尼亚州周五展开提前投票第一天，选民大排长龙，有些人排了4小时才投到票。

在维吉尼亚州，约300位选民在费法克斯郡政府中心（Fairfax County Government Center）排队等着投票，许多人对今年大选与特朗普关于邮寄投票的言论表达急迫感。

据维州麦连（McLean）居民米瑙（Nell Minow）告诉法新社：「关于抨击邮局和不在籍投票有很多令人担心的地方，还有人设法干扰投票，因此我们希望能愈快完成投票愈好。」米瑙的丈夫阿帕托夫（David Apatoff）说：「我们完全不想冒险。」当被问及得排队好几小时、有时还和其他选民非常近距离时，阿帕托夫态度仍相当坚定。他说：「我甘冒这个风险。」他指出每个人都戴口罩，「没有什么比这个更重要」。

有些选民表示，提前投票是为了避开大选当天的拥挤人潮；有些人则说，鉴于特朗普一再没有根据地攻击邮寄投票有时会出现舞弊，因此对选举过程表示担心。但阿灵顿郡（Arlington）选民劳利亚（Tom Laurya）说：「这比邮寄投票好，因为你根本不知道会寄到哪里。本人亲自投票能确保选票有投进去。」

维州在过去3届总统大选都是投给民主党，民主党也在这里大幅领先，但是特朗普仍在极力争取。特朗普在推特（Twitter）对民主党籍的维州州长展现敌意，同时希望获得广大的公务员族群认同，他推文说：「维吉尼亚州所有联邦员工，请记得，是我助你们加薪的，不是爱困拜登。」

因美国大选逼近，总统特朗普还为争取农业州选民支持，宣布加码140亿美元补助金给受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响的农民和牧场业者。

美国将于11月3日举行总统大选，距今仅约6周时间，特朗普昨晚在威斯康辛州的造势活动中承诺给予补助金，但这笔钱会从一项既定计划拨付，目前不清楚还有多少余额可供支出。

美国国会今年3月底通过「新型冠状病毒援助、救济和经济安全法」（Cares Act），4月底同意依据这项法案拨付95亿美元用于「冠状病毒粮食援助计划」（CFAP），再加上农业部的65亿美元。国会7月再度批准挹注140亿美元供这项计划使用。由于农业部持续处理补助金申请案件，目前不知道计画内还有多少余额可发给新一轮的农民申请。

法新社说，美国农业部昨天说明新一轮补助金细节。国会批准的经费无论剩余多少，都会发放给产品滞销或生产成本提高的农人。农业部长帕度（Sonny Perdue）在声明中表示：「美国农业社群很能抗压，但仍因2019冠状病毒疾病大流行面临许多挑战。」声明提到，第2轮「冠状病毒粮食援助计画」补助的主要对象是因疫情而「持续面临市场动荡及相关成本问题的农业生产者」，将实施到年底。

据农业部发言人说：「我们并不知道，处理完所有申请后，到底会剩多少钱。在我们处理完所有申请之前，想仰赖这笔余额供第2轮补助，是很不负责任的。」