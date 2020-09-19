被跨洋逐出族谱 余茂春：闹剧在其荒谬的重压下瓦解

日前一段视频显示，美国国务院的中国问题专家余茂春，被故乡安徽余氏宗族代表开会踢出族谱。对此，余茂春通过个人推特账户回应指，将他的名字从其从未听说过或关心过的族谱上除名令人奇怪。

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近日，网络上流传的一段视频显示，一群老人聚集在一间会议室内，墙上贴着横幅，上书“愤怒声讨汉奸余茂春，开除余茂春族籍，驱逐出族谱”的字样。第一个发言的老人说，今天余氏宗族邀请新闻媒体，愤怒声讨汉奸余茂春，然后请另一人通报余茂春的“罪行”。这是继余茂春据报早前被母校重庆永川中学从高考状元纪念墙上“除名”之后，再遭割席。

推特用户名@milesyu10的余茂春9月18日发推文回应写道，“把我的名字从一个我从未听说，也从未关心过的族谱上删除，这似乎很奇怪。这场闹剧在其荒谬的重压下瓦解。”他在推文中还配上了1995年上映的电影《超龄插班生》的片段。

影片中教师角色说道，“你刚才所说的是我听到过最为疯狂和愚蠢的事情。在你漫不经心的，不连贯的回应中，你没有讲出任何接近可以被认为是一个理性思想的事物。现在，这个房间里的每个人都因为听过它而更为愚蠢。我不给你任何分数，愿上帝怜悯你的灵魂。”