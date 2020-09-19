被跨洋逐出族譜 余茂春：鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解

日前一段視頻顯示，美國國務院的中國問題專家余茂春，被故鄉安徽余氏宗族代表開會踢出族譜。對此，余茂春通過個人推特賬戶回應指，將他的名字從其從未聽說過或關心過的族譜上除名令人奇怪。

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近日，網絡上流傳的一段視頻顯示，一群老人聚集在一間會議室內，牆上貼着橫幅，上書“憤怒聲討漢奸余茂春，開除余茂春族籍，驅逐出族譜”的字樣。第一個發言的老人說，今天余氏宗族邀請新聞媒體，憤怒聲討漢奸余茂春，然後請另一人通報余茂春的“罪行”。這是繼余茂春據報早前被母校重慶永川中學從高考狀元紀念牆上“除名”之後，再遭割席。

推特用戶名@milesyu10的余茂春9月18日發推文回應寫道，“把我的名字從一個我從未聽說，也從未關心過的族譜上刪除，這似乎很奇怪。這場鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解。”他在推文中還配上了1995年上映的電影《超齡插班生》的片段。

影片中教師角色說道，“你剛才所說的是我聽到過最為瘋狂和愚蠢的事情。在你漫不經心的，不連貫的回應中，你沒有講出任何接近可以被認為是一個理性思想的事物。現在，這個房間里的每個人都因為聽過它而更為愚蠢。我不給你任何分數，願上帝憐憫你的靈魂。”