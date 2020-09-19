美国巴西高层会晤 再次针对委内瑞拉

美国国务卿蓬佩奥(M.POMPEO)与巴西外长阿劳若(E. ARAUJO) 周五在巴西与委内瑞拉边境地带举行了会晤。巴西政府现已站在美国特朗普阵营一边，期盼加拉加斯发生政权更变。

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据本台RFI法广记者Martin.B周六（2020年9月19日）发自圣保罗的报道，正在南美展开为期四天访问行程的美国国务卿蓬佩奥周五先后走访了圭亚那和巴西。这两国都与委内瑞拉交界。

美国要把马杜罗拉下台

美国国务卿在巴西的Boa Vista（位于巴西西北地区）视察了当地的一座委内瑞拉难民营。蓬佩奥在会晤了逃亡巴西的委内瑞拉难民后坚定地表示，要把马杜罗（N.MADURO）赶下台。他强调了近五百万委内瑞拉人出逃者的艰难处境。巴西外长阿劳若重申里约支持得到华盛顿认可的瓜伊多（J. GUAIDO）。

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马杜罗在巴西有人支持

马杜罗在加拉加斯反驳称，美国国务卿蓬佩奥本次南美 « 鼓动战争 »之行触礁。巴西参议院议长马亚（R. MAIA）对在美国大选前的这次会晤提出质疑。巴西前总统卢拉（LULA）也持批评态度。

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瓜伊多已获近60国承认

除华盛顿以外，在2019年初自行宣布为临时总统的委内瑞拉前议长瓜伊多现已获得全球近60个国家的承认。瓜伊多批马杜罗是 « 篡权者 »和 « 独裁者 »，以选举作假维持权力。

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