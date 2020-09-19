Covid-19:英国工党2020视频年会开幕

英国工党2020年会周六开幕，计划为期四天，至9月22日下周二结束。受Covid-19疫情影响，本次年会全程以视频形式举行。这加剧了英国工党新党魁斯塔默爵士（Sir Keir Starmer）开展工作的复杂度。肩负重振英国工党任务的斯塔默爵士是律师出身，之前是一名脱欧派。

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据本台RFI法广记者Muriel.D周六2020年9月19日发自伦敦的报道，英国三大政党之一，工党率先举办视频年会。2020年大会的主题就是« Labour Connected »，可译为«劳工联网»或«劳工连线»。

Covid-19疫情将是工党聚焦议题

本次年会议程从简，几个主要发言，包括定于下周二-闭幕日由党魁斯塔默爵士本人亲自参与的一场接力视频演讲，大部分内容将聚焦Coronavirus疫情的冲击：如何在多年的紧缩政策和疫情后重塑英国？疫情后年轻人将面临怎样的挑战和机遇？工党以何战略捍卫公营服务ˎ 老年人医疗体系及保护环境？

Covid-19疫情使得工党党魁得分

在野的英国工党如今的挑战包括，如何让民众听到它的声音？如何显示其与掌权的保守党之间的差异？斯塔默爵士自今年四月份以来，不停地显示其与前党魁科尔宾的差异，英国工党现在内部派系分歧严重。作为一名前律师，斯塔默爵士对首相约翰逊应对疫情的批评已开始让他得分。但现实情况是，英国人依然对他知之甚少。英国工党新党魁斯塔默爵士需要加倍努力，拿出他的远见，动员他的支持者。

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