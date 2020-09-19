美國巴西高層會晤 再次針對委內瑞拉

美國國務卿蓬佩奧(M.POMPEO)與巴西外長阿勞若(E. ARAUJO) 周五在巴西與委內瑞拉邊境地帶舉行了會晤。巴西政府現已站在美國特朗普陣營一邊，期盼加拉加斯發生政權更變。

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據本台RFI法廣記者Martin.B周六（2020年9月19日）發自聖保羅的報道，正在南美展開為期四天訪問行程的美國國務卿蓬佩奧周五先後走訪了圭亞那和巴西。這兩國都與委內瑞拉交界。

美國要把馬杜羅拉下台

美國國務卿在巴西的Boa Vista（位於巴西西北地區）視察了當地的一座委內瑞拉難民營。蓬佩奧在會晤了逃亡巴西的委內瑞拉難民後堅定地表示，要把馬杜羅（N.MADURO）趕下台。他強調了近五百萬委內瑞拉人出逃者的艱難處境。巴西外長阿勞若重申里約支持得到華盛頓認可的瓜伊多（J. GUAIDO）。

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馬杜羅在巴西有人支持

馬杜羅在加拉加斯反駁稱，美國國務卿蓬佩奧本次南美 « 鼓動戰爭 »之行觸礁。巴西參議院議長馬亞（R. MAIA）對在美國大選前的這次會晤提出質疑。巴西前總統盧拉（LULA）也持批評態度。

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瓜伊多已獲近60國承認

除華盛頓以外，在2019年初自行宣布為臨時總統的委內瑞拉前議長瓜伊多現已獲得全球近60個國家的承認。瓜伊多批馬杜羅是 « 篡權者 »和 « 獨裁者 »，以選舉作假維持權力。

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