台驻美代表推特自介改称为“驻美大使”引关注

台湾驻美代表萧美琴的个人推特的自我简介，近日修改为“台湾驻美大使”（Taiwan Ambassador to the US），并引发关注。对此，台湾总统蔡英文9月20日在接受媒体质询时表示，“无论萧美琴的头衔是什么，都会抱持为台湾努力，跟驻美代表处一起与美国各方保持最好沟通状态。”

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台湾在非邦交国的驻外机构通常是以“代表处”或“办事处”命名，自美国于1979年与台湾断交，并与中国大陆建交后，萧美琴的正式头衔是“中华民国驻美国代表”。尽管她在推特账号的简介中强调，这是个人账号，但这一变动还是引发了不少关注。对此，有媒体在周日向出席活动的蔡英文提问，萧美琴的此举是否代表台美关系更升温，后者则回答说，“萧美琴一向非常积极、努力，担任驻美代表后带领驻美代表处全力向前冲刺，跟各方沟通都很好；无论萧美琴的头衔是什么，都会抱持为台湾努力，跟驻美代表处一起与美国各方保持最好沟通状态。”

此外，萧美琴当日还通过脸书回应称，“这两天很多台湾的朋友针对我推特上的简介，兴奋开心来讯，我实在不忍让支持者大家失望，但还是要说明一下。我跟美国政府机关互动的正式职衔还是很长的 ‘Representative, Taipei Economic and Cultural Representative Office’。中文是‘台北经济文化代表处代表’。”她表示，“我七月底到任美国后像拼命三郎一直努力跟各界接触、沟通、争取，盼长期台湾在国际上碰到的不公平待遇能够有所改善。在代表处同仁一起努力下，有些事情确实有所进展，美方对我们许多的诉求也多正面看待。”她说，“但是，每一步都是艰辛，也不可否认，双边关系的法律结构，以及美国的政策框架‘一中政策’还是存在著。”

萧美琴续指，“所我在私人推特的简介上用（大使）Ambassador不是美国官方目前所承认的称谓，但也不是我自封自嗨。For all practical purposes（出于所有实用性目的）, 我在美国代表台湾，实际工作跟各国使馆没什么不同，甚至因台湾处境艰困，我的工作量以及跟美方互动频率比其他国家大使的业务还要多跟复杂；因此，ambassador 不但是对我现有工作的形容词，事实上也已经成为许多美方各界友人称呼我的方式。”

她谈到，“蔡总统任命我来此，身负重任。虽然存在著长年的法律、政治、以及地缘战略的障碍与局限，台湾有许多故事，需要被国际上更多人看到，而我们的国家利益，尤其是国家安全与经济繁荣，更需要寻求一切推进的机会。战猫会继续努力，寻找那些狭隘空间中生存的机会。”