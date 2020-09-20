疫情反弹 英国祭狠招违令出门者最高罚一万镑

《星期日邮报》报道，英国首相约翰逊昨天宣布，从9月28日开始，任何违反自我隔离检疫令而离开家居的人士，将面临最高罚款一万英镑的重罚。

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据李文读报今天引述《星期日邮报》指，英国当局警告违令出门者将被罚一万镑。该报道指出，这包括那些病毒检测呈阳性的新冠病毒患者、以及医生建议要留在家中自我隔离检疫的人士。与此同时，英国政府也宣布，因为要在家自我隔离检疫，但又无法在家工作的400万名低收入人士，将获得一次性发放500英镑的补贴。

《星期日镜报》也报道了英国首相约翰逊昨天宣布要重罚违反隔离检疫令者的消息。报道指出，初犯者将被罚1000英镑，但如果是屡犯者，才会面临一万英镑的最高刑罚。 《星期日泰晤士报》指出，英国政府最新推出的重罚措施，是为英国进入第二波疫情做准备。报道透露，英国昨天的新增确诊病例为4422例，是过去四个月来的单日最高数字。报道还表示，预计英国首相约翰逊将在周二发表全国电视讲话，宣布一系列更严厉的限制措施。报道称，约翰逊今天也会与官员讨论可能采取的各项措施，但预料会拒绝政府科学顾问提出的关闭食肆两周的所谓“断路”措施。

另外，该报在头版报道，英国最大的病毒检测中心经常未能达到政府要求24小时内提交检测结果的目标，但却优先处理橄榄球运动员以及前往迪拜旅行的英国游客。报道透露，这家位于北爱的私人化验所在今年3月获得政府1.33亿英镑的病毒检测合同，目前负责英国四分之一的社区病毒检测工作。

《星期日电讯报》报道，英国首相约翰逊决定重罚违反隔离检疫令的人士，是因为英国政府首席科学顾问及英格兰首席医疗官告诉他，在众多欧洲国家中，英国人遵守隔离检疫令方面的表现最差。报道还透露，在疫情严重的地区，警员将会出动巡逻，检查是否有人违反隔离检疫令，而公众也被鼓励举报邻居任何怀疑违令的行为。

报道还在头版报道，英国执政保守党后座议员组织1922委员会主席布拉迪，将率领党内一些议员反对首相约翰逊在不受审视的情况下，推出限制公民行动自由的抗疫措施。报道说，英国议会下议院将在下周投票表决有关延续新冠病毒法2020中的临时条款，再次授权政府处理新冠疫情的紧急权力。为此，布拉迪希望，政府在行使有关紧急权力时，议会仍拥有最终否决权。

另外，该报还在头版刊登照片报道，英国独立电视台（ITV）早晨节目主持人苏珊娜·瑞德表示，她最近经常因为新冠病毒疫情而发噩梦醒来，然后大叫和哭泣，但往往又记不起来究竟发了什么梦。

据资深媒体人李文引据《观察家报》报道，英国首相约翰逊昨天宣布“软硬兼施”的措施，一方面对屡次违反隔离检疫令者重罚一万英镑，另一方面又对受隔离检疫措施影响的低收入人士提供500英镑的补贴。