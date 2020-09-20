疫情反彈 英國祭狠招違令出門者最高罰一萬鎊

《星期日郵報》報道，英國首相約翰遜昨天宣布，從9月28日開始，任何違反自我隔離檢疫令而離開家居的人士，將面臨最高罰款一萬英鎊的重罰。

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據李文讀報今天引述《星期日郵報》指，英國當局警告違令出門者將被罰一萬鎊。該報道指出，這包括那些病毒檢測呈陽性的新冠病毒患者、以及醫生建議要留在家中自我隔離檢疫的人士。與此同時，英國政府也宣布，因為要在家自我隔離檢疫，但又無法在家工作的400萬名低收入人士，將獲得一次性發放500英鎊的補貼。

《星期日鏡報》也報道了英國首相約翰遜昨天宣布要重罰違反隔離檢疫令者的消息。報道指出，初犯者將被罰1000英鎊，但如果是屢犯者，才會面臨一萬英鎊的最高刑罰。 《星期日泰晤士報》指出，英國政府最新推出的重罰措施，是為英國進入第二波疫情做準備。報道透露，英國昨天的新增確診病例為4422例，是過去四個月來的單日最高數字。報道還表示，預計英國首相約翰遜將在周二發表全國電視講話，宣布一系列更嚴厲的限制措施。報道稱，約翰遜今天也會與官員討論可能採取的各項措施，但預料會拒絕政府科學顧問提出的關閉食肆兩周的所謂“斷路”措施。

另外，該報在頭版報道，英國最大的病毒檢測中心經常未能達到政府要求24小時內提交檢測結果的目標，但卻優先處理橄欖球運動員以及前往迪拜旅行的英國遊客。報道透露，這家位於北愛的私人化驗所在今年3月獲得政府1.33億英鎊的病毒檢測合同，目前負責英國四分之一的社區病毒檢測工作。

《星期日電訊報》報道，英國首相約翰遜決定重罰違反隔離檢疫令的人士，是因為英國政府首席科學顧問及英格蘭首席醫療官告訴他，在眾多歐洲國家中，英國人遵守隔離檢疫令方面的表現最差。報道還透露，在疫情嚴重的地區，警員將會出動巡邏，檢查是否有人違反隔離檢疫令，而公眾也被鼓勵舉報鄰居任何懷疑違令的行為。

報道還在頭版報道，英國執政保守黨後座議員組織1922委員會主席布拉迪，將率領黨內一些議員反對首相約翰遜在不受審視的情況下，推出限制公民行動自由的抗疫措施。報道說，英國議會下議院將在下周投票表決有關延續新冠病毒法2020中的臨時條款，再次授權政府處理新冠疫情的緊急權力。為此，布拉迪希望，政府在行使有關緊急權力時，議會仍擁有最終否決權。

另外，該報還在頭版刊登照片報道，英國獨立電視台（ITV）早晨節目主持人蘇珊娜·瑞德表示，她最近經常因為新冠病毒疫情而發噩夢醒來，然後大叫和哭泣，但往往又記不起來究竟發了什麼夢。

據資深媒體人李文引據《觀察家報》報道，英國首相約翰遜昨天宣布“軟硬兼施”的措施，一方面對屢次違反隔離檢疫令者重罰一萬英鎊，另一方面又對受隔離檢疫措施影響的低收入人士提供500英鎊的補貼。