美国掀大法官提名战 特朗普说有人选 自家共和党有议员反对

美国总统特朗普表示很快就会提名大法官，接替星期五辞世的金斯柏格遗缺，但这决定遭到同党议员挑战，共和党联邦参议员柯林斯今天表示，应由11月3日大选胜出者来提名。民主党反对特朗普现在就决定，而是主张暂停提名，延后到大选结束后。总统有权利提名大法官任命。

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据法新社消息，就大法官提名战，共和党议员：应由11/3赢家来提。

自由派的金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）星期五因癌症辞世后，柯林斯（Susan Collins）今天表示，不会支持特朗普在大选前提出的任何人选。柯林斯承认特朗普有宪法赋予权力，得以在现在提名大法官，因此她不会反对参院司法委员会（Senate Judiciary Committee）就特朗普提名的人选召开听证会。

但柯林斯表示：「美国人民要不就是会让这位总统连任，要不就是会选出一位新总统，最高法院的终身职应由11月3日当选的总统决定，对美国人民才公平。」法新社说，此言显示，若司委会通过特朗普提名人选，并在选前把人选送交参院全院表决，柯林斯可能投下反对票。

柯林斯是金斯柏格星期五辞世后，第一位做此表态的共和党人。民主党要求暂停提名，但遭到特朗普和参院多数党领袖麦康奈（Mitch McConnell）坚决反对。

金斯柏格之死让特朗普有机会把9位大法官组成的联邦最高法院、变成6比3保守派更占多数的局面，而由于共和党在参院握有53对47的多数优势，特朗普提名的人选必将能轻松过关。